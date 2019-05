Under sommaren är det lätt att halka ur sina rutiner. Här tipsar tränaren Alejandro Toutparfait om hur man kan träna vid lantstället eller på resande fot.

– Det bästa sättet att motivera sig mitt i sommaren är att tävla med sig själv, halvt på lek och halvt på allvar, säger Alejandro Toutparfait, ägare till träningsstudion Yogastyrka.

Annons X

När grillen och havet lockar, och det är långt till nästa gym, är det lätt att hoppa över träningen. Men det finns enkla men effektiva övningar man kan göra själv utan tillgång till avancerade träningsredskap.

– Försök träna åtminstone 15 till 30 minuter om dagen för att hålla igång grundformen. Men skulle du missa en dag gör det inte så mycket.

Här är Alejandro Toutparfaits enkla men effektiva träningsschema för gräsmattan, altanen eller strandkanten:



AMRAP-metoden (As many reps as possible):

Squats ”ass to grass”:

Försök att få rumpan så långt ner som möjligt, peka med tårna åt sidan.

Räkna att det ska ta fyra sekunder att få ner rumpan.

Benlyft från rygg

Bra träning för magmuskler, ben och bålen.

Benlyft från mage

Tränar nedre delen av magen.

Enbenshöftlyft från rygg

Perfekt för rumpa och baksida lår.

Sidoplanka

Stärker de raka och sneda magmusklerna

– Utmana dig själv genom att se hur många repetitioner du klarar i början av sommaren, och hur många du klarar i slutet. Kombinera med fartlek där du springer eller simmar i så högt tempo att du måste vila redan efter en minut. Upprepa fem till 20 gånger.