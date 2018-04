Så gör man för att döda en demokrati

Demokratier brukade gå under med buller och bång. När militärkupper och revolutioner svepte alla institutioner och rättigheter åt sidan, skedde det i ett enda slag. Ett huvudargument i en ny och redan mycket uppmärksammad bok av Harvard­statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt, "How democracies die" (Crown Publishing), är att när demokratier går i kras sker det numera gradvis och oftast under lagliga former. Dagens diktatorer kommer ofta till makten i fria val, varefter demokratin långsamt monteras ner. De senaste globala rapporterna från ledande forskningsinstitut som på olika sätt försöker mäta graden av demokrati i världens länder, såsom Freedom House, European Intelligence Unit och det vid vår egen institution på Göteborgs universitet etablerade Varieties of Democracy Institute, visar alla på att en sådan långsam nedmontering hotar en rad både nya och gamla demokratier och att trenden började för mellan fem och tio år sedan.