Så gör du om resebolaget går i konkurs

Resegarantin

Om din resa ställs in på grund av att flygbolaget går i konkurs kan du få kompensation via den så kallade resegarantin. Garantin innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerat resan, eller förmedlat det sammanlänkade researrangemanget, har gått i konkurs. Garantin gäller vid paketresor bestående av minst två olika resetjänster, till exempel transport och boende, hyrbil eller en turisttjänst.