Så gick snacket i Stockholms undre värld

Foto: Stockholms Spårvägsmuseum.

Isbrytare

Hånfullt tilltal till spårvagnspersonalen.

Uttrycket härstammade från storstrejken 1909. Strejken var den första stora sammandrabbningen mellan LO och Saf och slutade i nederlag för arbetarna. Stockholms Nya Spårvägs AB tog under strejken in strejkbrytare för att hålla igång trafiken. Efteråt återanställdes en del av personalen som medverkat i strejken under förutsättning att de gick ur facket.

Fotografiet ovan visar frivilliga förare och konduktörer, strejkbrytare, under storstrejken 1909. I gruppen ingår bland annat apotekare Kullberg, kandidat Ahlström, direktör Hermansson, ingenjör Svensson, förvaltare Nyman, kamrer Nauckhoff, löjtnant Thörneblad, ingenjör Brissman och ingenjör Hedenfelt.