Så gick det i tisdagens val i USA

1. Eric Adams heter New Yorks nästa borgmästare, enligt AP. Han är en före detta polis och den andre svarte borgmästaren av 110 i storstaden. Han besegrade republikanen Curtis Sliwa utan större dramatik. Dramatiskt har det däremot varit kring Sliwa. Uppladdningen var kanske inte den bästa, då han blev påkörd av en taxi i fredags och bar armen i mitella på valdagen. När han skulle lägga sin röst kom han bärande på sin katt, som dock inte fick följa med in. Enligt The New York Times började Sliwa även bråka med de valansvariga, och som grädde på moset fastnade hans röstsedel därefter i inläsningsmaskinen. Efter turbulensen kunde Sliwa återförenas med katten, som hade tagits om hand av en ur personalen.

2. I delstaten Virginia, där Joe Biden vann bekvämt, går republikanske guvernörskandidaten Glenn Youngkik betydligt bättre än Donald Trump gjorde i presidentvalet. Youngkik har dock varit avståndstagande till presidenten, som inte är så populär i delstaten.