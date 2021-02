Så gav Bidens installation avtryck i modevärlden

Under utomhusakten på Kapitoliums trappa hamnade Kamala Harris styvdotter Ella Emhoff i strålkastarljuset. Hon bar en utsmyckad hundtandsrutig kappa med vit krage från italienska Miu Miu som snabbt blev viral.

Kort efter installationen kontrakterades Emhoff, som till vardags går sista året på designskolan Parsons School of Design i New York, av modellagenturen IMG. I dagarna gjorde hon debut på den digitala catwalken, som modell för det amerikanska modemärket Proenza Schouler under New Yorks modevecka.