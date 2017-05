Är han förberedd på alla utmaningar? Foto: Thibault Camus

William Hague, tidigare partiledare för det brittiska konservativa partiet och tidigare utrikesminister, har i dagens Daily Telegraph en artikel som oavsett dess förmåga att förutspå framtiden är en tänkvärd illustration till dels utfallet av Brexit-folkomröstningen dels till varför det är högst osannolikt att någon brittisk regering kommer att söka återinträde i EU.

Hague skriver att de som nu tror att utfallet av det franska presidentvalet stärker eller räddar EU har fel eftersom EU är förmodligen är räddningslöst förlorat om det inte vidtas åtgärder som idag inte finns på bordet.

Det handlar om motståndet mot migration.

Så sammanfattar han sin dystra profetia:

The crisis most likely to overwhelm Europe in the coming years and bring populist or nationalist leaders like Marine Le Pen to power is an uncontrollable rise in immigration from Africa and the Middle East. The population of these regions is expected to double over the next 30 years, which will be an increase of over a billion people.

Growing up in countries with poor leadership, inadequate opportunities, expanding deserts and sometimes internal conflict, it is predictable and understandable that many of those people will attempt to migrate to Europe. If so, the numbers involved will be far greater than anything seen so far.

Left to develop, the future migration crisis is the one that will break the Schengen zone, the EU, and the mainstream leadership of Europe. There is no sign yet that enough action is being taken to avert it. Macron should add preparing for this to his list of what needs to be done. If not, the populists, including Marine Le Pen, will be back with a vengeance.

Krisen som sannolikt kommer att överväldiga Europa de närmaste åren och föra populistiska eller nationalistiska ledare som Marine Le Pen till makten är en okontrollerad ökning av invandringen från Afrika och Mellanöstern. Befolkningen i dessa regioner förväntas fördubblas under de närmaste 30 åren, vilket innebär en ökning med över en miljard människor. Om man växer upp i länder med dåligt ledarskap, otillräckliga livsmöjligheter, växande öknar och ibland inre konflikter är det förutsägbart och förståeligt att många av dessa människor kommer att försöka migrera till Europa. Om så är fallet kommer det handla om många fler människor än vad vi hittills sett. Den kommande och framtida migrationskrisen kommer att bryta ner Schengenzonen, EU och Europas nuvarande ledarskap. Det finns inget tecken ännu på att tillräckliga åtgärder vidtas för att avvärja denna kris. Macron bör lägga till förberedelser för detta till sin lista över vad som behöver göras. Om inte, kommer populisterna, inklusive Marine Le Pen, tillbaka med stor kraft.