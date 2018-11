På fredag är det dags för årets stora readag, black friday. Här är sju tips för ett lyckat köp – och produkterna du ska hålla lite extra koll på.

7 tips inför black friday

1. Skriv en lista

Billiga reapriser kan verka lockande, men vad behöver du egentligen? Gör en lista över vad du verkligen behöver för att undvika onödiga spontanköp.

2. Skriv ner produktinformation

Skriv ner exakt produktnamn och nummer och kolla vilka butiker som faktiskt säljer den modellen du vill köpa.

3. Notera priset

Kolla priserna på sajten några dagar innan rean sätter igång för att se hur mycket du sparar. Glöm inte att räkna in frakt och eventuella tullpriser.

4. Lägg produkterna i varukorgen innan

Lägg produkterna du tänkt handla i varukorgen redan innan rean sätter igång, men utan att betala. Efter ett tag brukar det dyka upp erbjudanden med ungefär tio procent rabatt, spara den erbjudandekoden tills du ska handla på riktigt. I bästa fall får du extra rabatt, men kom ihåg att det inte alltid går att kombinera erbjudanden.

5. Håll koll på när reorna börjar

Vissa sätter igång redan natten till fredagen och populära produkter riskerar dessvärre att ta slut.

6. Registrera ett konto på sajten

På vissa sajter är varan inte din förrän du slutfört köpet, vilket innebär att du kan bli av med varan trots att du haft den i varukorgen. Har du redan ett konto på sajten går det snabbare att handla.

7. Följ 40-regeln

Black friday är mest förknippat med elektronikprodukter. Ska du handla mode och kläder ska du satsa på produkter som är prissänkta med minst 40 procent.

Produkter att hålla koll på

Så, vilka produkter bör man satsa på under rean? Enligt prisjakt.nu var det hörlurar, pc-datorer och tv-apparater som gick ner mest pris under förra årets rea. Kolla in hela listan nedan:

Hörlurar:

21 procent av produkterna gick upp i pris.

57 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 14 procent.

Portabla högtalare:

15 procent av produkterna gick upp i pris.

52 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 12 procent.

Mikrovågsugnar:

23 procent av produkterna gick upp i pris.

40 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 9 procent.

Tv-apparater:

14 procent av produkterna gick upp i pris.

45 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 12 procent.

Windows-datorer:

16 procent av produkterna gick upp i pris.

70 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 23 procent.

Tangentbord:

20 procent av produkterna gick upp i pris.

65 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 17 procent.

Jackor:

11 procent av produkterna gick upp i pris.

52 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 13 procent.

Löparskor:

19 procent av produkterna gick upp i pris.

52 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 12 procent.

Foundation:

38 procent av produkterna gick upp i pris.

47 procent gick ned och genomsnittlig prisnedgång var 8 procent.