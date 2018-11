"Just cause 4" är ett spel som liksom tidigare titlar i serien bygger mycket på fysik. Nästan allt du ser i spelet kontrolleras av de fysiska regler som byggs in i spelet, och hur de reagerar med varandra.

– Så vi funderade på vad som kunde vara nytt som kopplas till fysiken. Vi hade olika idéer, men vind var något som vann allas hjärtan, säger Francesco Antolini, regissör på spelutvecklaren Avalanche, och fortsätter