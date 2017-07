Det är ingen hemlighet att det är tufft att vara förälder. Vad vi lär våra små barn i dag kommer att spela roll om 20 år. Och enligt två psykologer har vi helt fel fokus när det kommer till barnuppfostran.

Psykologerna Kathy Hirsh-Pasek och Roberta Golinkoff – författarna till boken Becoming brilliant: What science tells us about raising successful children – anser att om vi fokuserar på att barnen ska vara framgångsrika i skolan så kommer vi att ”göra dem till datorer”:

”Vi lär barnen att göra som datorerna gör, vilket är att rabbla fakta. Och datorer kommer alltid att vara bättre på det än människor. Men vad datorer inte är bättre på är att vara sociala, ta sig an relationer eller att bli medborgare i samhället. Vi måste därför ändra på vad som definieras som framgång i skolan och utanför skolan”, skriver Kathy Hirsh-Patek i sin bok.

Kathy och hennes medförfattare Roberta Golinkoff från University of Delaware anser att barn bör bli bedömda inom sex områden: samarbete, kommunikation, innehåll, kritiskt tänkande, kreativa lösningar och självförtroende. Och det går i den ordningen också:

1. Samarbete: det är viktigt både i klassrummet och i hemmet eftersom att det lär barnen att komma överens med andra människor.

2.Kommunikation: här inkluderas tala, läsa, skriva och lyssna.

3. Innehåll: det kommer direkt efter kommunikation eftersom det är så viktigt att kunna se vilket innehåll i den stora massan som man ska välja.

4. Kritiskt tänkande: vad du sedan gör med det innehåll du har hittat.

5. Kreativa lösningar: ”du måste förstå något tillräckligt väl för att kunna göra det till något nytt”, förklarar Kathy Hirsh-Pasek.

6. Självförtroende: det är viktigt när det kommer till att lära barn att ta säkra risker.

Föräldrarnas roll i det hela blir sedan att uppmuntra barnen inom dessa områden. ”Så, om du har ett barn som engagerar sig i kritiskt tänkande, ska du inte tysta dem när de frågar frågor”, säger Golinkoff. ”Du ska inte nöja dig med ett ’därför’. Du ska uppmuntra dem att fråga mer. Och du vill att de ska förstå hur andra människor tänker”.

Författarna till boken anser att det är viktigt att föräldrar själva bidrar med lärdomar utöver det barnen lär sig i skolan och att de inser vikten av sociala interaktioner. ”Vad vi gör med små barn i dag kommer att spela roll om 20 år säger Kathy. ”Om du inte gör rätt så kommer vi få ett outhärdligt samhälle”.