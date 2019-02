Så fort Wafaa vaknade tog hon fram spegeln och grät

Bakom bilden Satsningen presenteras av Fotografiska och Tele2.

En novemberkväll 2016 föll en granat genom taket i huset i Aleppo, Syrien där åttaåriga Wafaa bodde. Granaten tände eld på huset – och den lilla flickan som brann likt en fackla.

Jag ser ju ut som ett monster.

Wafaa, 8 år. Foto: Lars Pehrson

De 70-procentiga brännskadorna gjorde att ingen trodde att hon skulle klara sig. Men efter flera operationer i Turkiet kunde hon både blunda och öppna munnen ordentligt. I mars 2017 träffade vi henne för första gången i ett provisoriskt flyktingläger i Aleppo där hon bodde med sina syskon, mamma och pappa. Då, en sprudlande glad liten flicka trots upplevelserna.

Wafaa med sin familj i det provisoriska flyktinglägret i Aleppo. Foto: Lars Pehrson Ett sönderbombat hus i centrala Aleppo. Foto: Lars Pehrson Wafaa med sin familj i det provisoriska flyktinglägret i Aleppo. Ett sönderbombat hus i centrala Aleppo. Foto: Lars Pehrson

– Min familj är det enda jag har. Jag har inga vänner i Aleppo längre. De vill inte längre leka med mig. Jag ser ju ut som ett monster.

Nästa gång träffar vi henne i Rom efter att påven Franciskus tagit Wafaa under sina vingar och sett till att hon får vård på Vatikanens sjukhus. Där opereras hon av en världskänd plastikkirurg som odlar ny hud på hennes huvud – genom att spruta in saltvatten – som sedan transplanteras på hennes hud. Vi följer hennes behandling under några dagar och åker med henne på en sightseeingtur runt i staden. Behandlingen på åtta månader betalas av Vatikanen.

Kirurgen Mario Zama pumpar in saltvatten i implantatet under Wafaas skalp. Huden som växer fram ska sedan användas för att skapa en ny panna och sänka hårfästet. Foto: Lars Pehrson Foto: Lars Pehrson Kirurgen Mario Zama pumpar in saltvatten i implantatet under Wafaas skalp. Huden som växer fram ska sedan användas för att skapa en ny panna och sänka hårfästet. Foto: Lars Pehrson

Lunch hos libanesiska nunnorna före nästa läkarbesök. Ofta väljer hon att äta frukost på rummet för att inte visa sitt ansikte för nunnorna. Foto: Lars Pehrson

När de första reportaget publicerats hörde en läsare av sig till SvD och ville hjälpa henne. Läsaren står nu för uppehället hos några libanesiska nunnor där hon bor med sin mamma under tiden. Andra läsare bidrar också till hennes kostnader.

Wafaa har tagits till Vatikanen av Påve Franciskus för att få hjälp efter bomben i Aleppo som tog hennes ansikte. Ofta sitter hon och ritar här på lekterapin. Foto: Lars Pehrson

Det Wafaa saknar mest under vistelsen i Rom är sina syskon. Två bröder har stridit på regimens sida vid fronten i Aleppo och Damaskus. En syster giftes först bort som 13-åring med en kusin, men är nu skild och barnen har tagits ifrån henne. En annan syster fick barn som 15-åring, men mannen dödades i strid och hon är nu ensam med en ettårig son. Wafaa har också förlorat sin mormor och en kusin med fyra barn i ett bombdåd i Aleppo. Så ser krigets verklighet ut.

Foto: Lars Pehrson ”Mamma ska få världens finaste rosor”, säger Wafaa när vi hittar ett prunkande blomsterstånd på en gata i Rom. Foto: Lars Pehrson "Mamma ska få världens finaste rosor", säger Wafaa när vi hittar ett prunkande blomsterstånd på en gata i Rom. Foto: Lars Pehrson

Blomsterhandlaren kommer springande med en vit nalle till Wafaa. Överallt i Rom möter människor som visar omtanke om den syriska flickan. Foto: Lars Pehrson

Vad som är jobbigast att höra är när mamma Aeda berättar om spegeln under sängen. Aeda hittade den av en händelse. Då förstod hon varför hon hörde sin dotter gråta varje morgon. Så fort Wafaa vaknade tog hon fram spegeln och tittade på sitt ansikte. Och grät.

Wafaa sprudlar av entusiasm när hon får uppleva Rom under en dag. Hon fotograferar allt för att skicka hem bilder till syskonen i Aleppo. Här står hon vid Colosseum. Foto: Lars Pehrson

Många vi träffar under promenaden i Rom vill hjälpa henne: Taxichauffören vägrar ta betalt när vi åker till Colloseum. Blomsterhandlaren där vi köper blommor till mamman, på mors dag, ger henne en nallebjörn. En annan stark händelse är en explosion där några arbetare håller på att riva en byggnad, en helt vardaglig händelse i Rom. Wafaa kastar sig i armarna på reporter Gunilla von Hall och gömmer ansiktet.

Nunnorna i Vatikanen spelar en viktig roll i Wafaas liv. Hon bor i deras gästhus, och får stort stöd av dem mellan operationerna. Foto: Lars Pehrson

Ärren finns inte bara utanpå denna syriska överlevare, utan också inuti. Sannolikt för lång tid framöver, även om hon får ett nytt ansikte av välmenande människor i ett fredligt land.



