Så fick Robespierres blodiga bana sitt slut

Fråga: Dagen till ära – det är Frankrikes nationaldag – tar jag upp en fråga om hur det gick till när landets kändaste revolutionspolitiker störtades och dog. Det gäller Maximilien Robespierre, härskaren under ”skräckväldet” på 1790-talet. Hur ändades hans blodiga bana?

Dick Harrison: Sedan Robespierre under våren 1794 gjort sig av med maktrivaler som Hébert och Danton hade han i praktiken blivit diktator, och han använde makten på hänsynslösast möjliga vis. Den 10 juni – eller den 22 prairial, enligt revolutionskalendern – fattades beslut om en ny terrorlag, som överlät till revolutionsdomstolarna att på egen hand avgöra om giljotinen skulle brukas eller inte. Att kritisera Robespierre blev därmed likvärdigt med att skriva under sin egen dödsdom. All vedertagen rättspraxis avskaffades, till och med behovet att höra vittnen, den åtalades rätt till advokat och behovet av bevis. Det var fullt tillräckligt om domstolens ledamöter kände på sig att den anklagade var skyldig. Föga förvånande eskalerade antalet dödsdomar. Från den 10 juni till den 27 juli avrättades 1 366 personer.