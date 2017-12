I sin essä ”What is authority?” från 1954 skriver ­Hannah Arendt att hon kanske borde ha gett den en annan titel – i stället för is kunde hon ha skrivit was, för vi tycks ha förlorat auktoriteten i vår moderna värld. Den finns inte längre. Det är det sista stadiet, menar hon, i en utveckling som sedan århundraden även underminerat religionen och traditionen, och som samtidigt som den rivit ner det gamla öppnat för 1900-­

talets totalitarismer. I vår samtid har denna problematik trätt i dagen i konflikten mellan en auktoritet, som helst inte vill framstå som auktoritär, och populistiska rörelser, som ifrågasätter eliternas auktoritet och inte sällan själva har olika auktoritära drag.