Så får pristagarna veta att de får Nobelpriset

När Kungliga Vetenskapsakademien tagit beslut om vilka forskare som ska få fysik- respektive kemipriset slår sig dess ständiga sekreterare Göran K Hansson sig ner vid telefonen. Ungefär 30 samtal har det blivit hittills, för att berätta för forskare att just de utsetts till Nobelpristagare.

– Det är roligt att få göra folk glada, det är en väldig förmån att få ringa och överraska någon forskare i andra ändan av telefonluren och andra sidan av världen, säger Göran K Hansson.

Alla blir glada försäkrar han, även om några varit lite tveksamma till att det verkligen är på riktigt. Man försöker alltid ringa upp pristagarna så att de får veta om det innan nyheten trummas ut i världen på de minst sagt välbevakade presskonferenserna. Men det är inte alltid helt lätt att få tag på personen i fråga.

Göran K Hansson minns förra året när han ringde på en av pristagarnas hemnummer, i USA. Forskaren var dock inte hemma, och sonen som vaktade huset svarade. Göran K Hansson kunde ju inte förklara sitt ärende för sonen, som inte uppskattade att bli väckt mitt i natten.

– "Thank's a lot for nothing" sade han och slängde luren i örat. Han hade tänkt om sedan när vi träffade honom på Nobelfesten, berättar Hansson.

När Jan Lindsten, tidigare sekreterare i Karolinska Institutets Nobelkommitté, på 80-talet skulle ringa upp en medicinpristagare vid namn Michael Bishop kom han till en telefonsvarare.

– Så han talade in ett meddelande, att "This is doctor Jan Lindsten, I´m happy to tell you that you have just won this year's Nobel Price in medicine", berättar Göran K Hansson.

När Lindsten talade med årets andre medicinpristagare visade det sig dessvärre att fel Michael Bishop fått meddelandet.

– Så han fick ringa upp telefonsvararen igen och säga ”Hello, this is Stockholm again, you have NOT won the Nobel Prize". Den Michael Bishop sparade visst det där bandet från telefonsvararen och brukade spela upp det ibland, säger Göran K Hansson.

När Göran K Hansson väl får fatt i pristagarna brukar han alltid ge dem ett viktigt råd:

– Jag brukar alltid säga åt pristagarna att sätt dig och ta en kaffe och fundera igenom vad du ska säga, för om en liten stund kommer all världens journalister att vilja intervjua dig.

Fakta: Nobelpriserna Alfred Nobel skrev i sitt testamente att huvuddelen av hans förmögenhet skulle bilda en fond där avkastningen går till pris åt dem "som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta". Fem pris har inrättats: I fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt ett fredspris. Alla delas årligen ut på Nobels dödsdag, den 10 december. De första prisen delades ut 1901. Prisen i fysik och kemi delas ut av Vetenskapsakademien, medicinpriset av Karolinska institutet, litteraturpriset av Svenska Akademien och fredspriset av det norska stortinget. Sedan 1969 har Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne delats ut. Parametrarna för att få forskningspriserna i kemi, fysik och fysiologi eller medicin skiljer sig något. För fysikpriset gäller "viktigaste upptäckt eller uppfinning", för kemipriset "viktigaste upptäckt eller förbättring" och för fysiologi eller medicin "viktigaste upptäckt". Källa: Nationalencyklopedin och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)