SPG:s klockexpert Olof Nithenius tipsar om hur du med enkla medel ger din klocka en helt ny look.

När man köper en klocka så följer det med ett band till den, ofta i läder eller stål. Men ibland kan det vara kul att ändra stilen på sin klocka, precis som vi byter ut vår vintergarderob mot tunnare och ljusare sommarplagg. Det absolut enklaste knepet är att byta ut sitt band på klockan.

Foto: Simon Naeslund @mr_naeslund

Foto: Simon Naeslund @mr_naeslund



Innan jag visar upp exempel på vilka band du kan byta mellan, så tänkte jag kort beskriva hur man faktiskt byter det. För vissa kanske det känns avlägset att göra det själv – som med vissa stållänkar – men i de allra flesta fallen är det inte så svårt. Känner man sig dock osäker kan man första gången gå till en urmakare för att lära sig hur man gör.

Även om det är ganska lätt att byta band själv så vill jag ändå varna för att om man är slarvig och har bråttom så finns det risk att repa klockan. Är din klocka i guld så ska du vara ännu lite försiktigare då den är mjukare och ännu lättare att skada. Det viktigaste är därför att innan veta hur man gör, och att man har tillgång till rätt verktyg. Verktygen finns att köpa i välsorterade klockbutiker eller på nätet. När man dock vet hur man ska göra och har vanan inne räcker det oftast med en vanlig fickkniv.

Är man nybörjare så rekommenderas att ta hjälp av någon kunnig vän eller exempelvis söka på Youtube där det finns gott om instruktionsfilmer, som den här.

När man sedan har passerat den berömda tröskeln och tror sig behärska själva bytet (vilket de flesta borde klara av) så är valmöjligheterna av band snudd på oändliga. Då intresset för klockor har ökat rejält har också utbudet av band ökat. Sen är också klockarmband enkla att köpa på nätet då den väger så lite och är enkel att posta.

Vad är då fördelen med att byta band på en klocka? Utöver det estetiska, finns det även praktiska skäl, och till viss mån också ekonomiska. Med ekonomiska menar jag att om man blir duktig på att alternera mellan olika band så blir klockan mer allsidig och fungerar i fler sammanhang och på detta sätt minskar behovet av att ha många olika klockor (även om det vore väldigt trevligt att ha). Det estetiska blir påtagligt när man ser hur olika en klocka uppfattas och bärs beroende på vilket band den har. Den praktiska aspekten blir extra tydlig nu under sommarmånaderna. Exempelvis kan exklusiva läderbands livslängd förkortas under varma sommardagar på grund av svett och värme. Så, har man planerat för en del strandhäng under semestern kan ett armband i nylon, gummi eller plast vara ett alternativ.

Är man klädintresserad kan det vara trevligt att ha ett antal band i olika färger som man matchar med exempelvis bälte, skor eller andra klädesplagg.

Foto: Simon Naeslund @mr_naeslund

Spontant skulle jag säga att det tveklöst vanligaste ersättningsbandet till en klocka i dag är det så kallade Nato-bandet – namnet kommer från dess militära ursprung. Numera ser man dem på allt från klassiska klockor till sportiga dykarur. Märket Daniel Wellington har byggt upp stora delar av sin affärsidé på att sälja en klocka av klassiskt och tidlöst snitt med ett randigt band av detta slag. Stilen och estetiken andas preppy New England-stil och USA på under 50 och 60-talet. Dessa band finns att köpa i ett flertal butiker online och kostar inte särskilt mycket.

I andra ändan av spektret finns kategorin lyxband i exklusiva läder i alligator, struts, krokodil rocka och så vidare. Dessa kostar betydligt mer och är oftast handgjorda och lämpliga som ett komplement till en exklusiv klocka. Marknaden för denna typ av band är också ganska stor. Speciellt bland Paneraianhängare som man i klockkretsar kallar panerasti. De kan lägga stora pengar på kompletterande band till sina kära Paneraiklockor.

En klocka blir betydligt mer mångsidig om den exempelvis har en stållänk, ett Nato- och ett läderband att välja på. Då kan man bära den vid nästa alla olika tillfällen. Sen kan man även addera några kul band till det – här kan bara fantasin sätta stopp.

Det finns som sagt ett rejält utbud online när det kommer till kompletterande band till klockor. Några butiker som täcker in hela spektret av det som nämnts ovan är exempelvis Bulang and Sons Singular Straps och Watchstrapson.

Foto: Simon Naeslund @mr_naeslund

Foto: Simon Naeslund @mr_naeslund