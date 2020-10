Så bra är årets Allsvenska jämfört med tidigare

Målvakter och räddningar

Om vi kikar på de målvakter som stod över tio omgångar förra året var den målvakt med högst räddningsprocent efter 23 omgångar Tommy Vaiho i Djurgården, efter 13 spelade matcher hade han släppt in fyra mål och räddat 31 skott, ett snitt på 88,57. Om vi ser till hela säsongen blev årets bästa målvakt Johan Dahlin i Malmö som spelade 29 matcher, släppte förbi 16 skott och räddade 63. Det ger honom ett räddningssnitt på 79,75. Lägst räddningsprocent efter omgång 23 hade Falkenbergs Hampus Nilsson som startat 16 matcher, släppt in 39 mål och räddat 48 skott. Ett snitt på 55,17. Den målvakt med lägst procent när Allsvenskan var färdigspelad förra året var Kevin Stuhr Ellegaard i Elfsborg. Med 22 spelade matcher släppte han 35 bollar förbi sig och räddade 50. Det ger honom ett snitt på 58,82 insläppta mål under förra året.

I år är den målvakt med högst räddningssnitt med minst tio spelade matcher Öresunds Aly Keita som spelat alla matcher och släppt in 24 mål och räddat 93. det ger ett snitt på 79,49, snäppet under förra årets siffror vid samma period för den målvakt med bäst resultat. Den målvakt som har sämst snitt under året är AIK:s målvakt Jakob Haugaard som vaktat målet 15 omgångar och står för 21 insläppta och 31 räddningar. Ett snitt på 59,62.

