Så blir startordningen i finalen

Ace Wilder är först ut i Melodifestivalens final. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

1. Ace Wilder: "Wild child"

2. Boris René: "Her kiss"

3. Lisa Ajax: "I don't give a"

4. Robin Bengtsson: "I can't go on"

5. Jon Henrik Fjällgren featuring Aninia: "En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)"

6. Anton Hagman: "Kiss you goodbye"

7. Mariette: "A million years"

8. FO&O: "Gotta thing about you"

9. Nano: "Hold on"

10. Wiktoria: " As I lay me down"

11. Benjamin: "Good lovin'"

12. Owe Thörnqvist: "Boogieman blues"