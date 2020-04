Under ett kampanjmöte förra året i New Hampshire fick åskådarna höra en gripande historia om en heroisk amerikansk soldats insats i Afghanistankriget. Problemet var att den inte var sann. När The Washington Post granskade berättelsen så fann man att ”nästan varje detalj verkar vara inkorrekt”, inklusive när, var och vad som egentligen hände. Denna typ av osanningar brukar framföras av Donald Trump, men för denna blunder stod Joe Biden.

Så vilken av de båda kandidaterna i det amerikanska presidentvalet kommer under de 190 dagarna till valdagen att fara med flest osanningar? The Washington Posts faktagranskare Glenn Kessler har granskat alla president Trumps uttalanden som saknat verklighetskoppling, oavsett om det har varit medvetna lögner, eller beror på att han inte bryr sig om fakta utan hela tiden säger det som för ögonblicket passar honom.