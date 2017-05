Hur ska man förstå viljan hos de högerextrema – både här och utomlands – att demonisera Sverige? Två nya böcker ger en historisk bakgrund till den förvånansvärt slitstarka bilden av Sverige som modernitetens föregångsland.

”You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden!” När Donald Trump i februari anspelade på en händelse i Sverige i samma andetag som han tog upp de spektakulära terrordåd som på senare tid skett i Frankrike, Tyskland och Belgien väckte det först mest förvirring. Sverige hade ännu inte upplevt en egentlig terrorattack, så vad var det USA:s nye president menade? Det visade sig att han inte syftade på en egentlig händelse utan på ett inslag han sett på tv, där Sverige framställdes som ett land i kris på grund av muslimsk massinvandring. Stockholm har blivit Europas ”våldtäktshuvudstad” och förorterna har förvandlats till ”no go zones”. Trumps användande av Sverige som ­avskräckande exempel blev kulmen på en våg av svart­målande av vårt land från politiker på högerkanten också i länder som England, Polen, Ungern och Tjeckien.

Trumps uttalande blev föremål för en mängd ironiska kommentarer, men som vanligt var den opinionskänslige presidenten helt i samklang med sin väljarbas. I en artikel i DN (21/2) beskriver Björn af Kleen Trumps väljare som ”besatta av Sverige”. Här hemma ledde uppmärksamheten kring Trumps kommentar till en intensiv debatt om bilden av vårt land utomlands. Att Sverige en kort tid senare verkligen drabbades av ett terrordåd har inneburit att frågan fått än mer laddning.

Inget kunde vara lämpligare i kölvattnet av denna debatt än att ta en titt på två nyss utkomna litteraturvetenskapliga böcker som erbjuder ett historiskt perspektiv på Sverige och svenskhet i mötet med omvärlden: Martin Kylhammars ”Bland resenärer och kosmopoliter. Svensk kultur inför utlandet” (Carlsson) och Peter Lutherssons ”Erfarenhetsunderskott. Noteringar om svensk 1800-talslitteratur” (Bladh by Bladh).

Kylhammar undersöker just Sverigebilden. Han spårar hur en kollektiv föreställning om Sverige växt fram och hur denna bild svängt mellan dröm och mardröm. Dessutom följer han en pendelrörelse i svensk kultur mellan det nationella och det globala i perioden från sekelskiftet 1900 till idag. Luthersson går längre bak i tiden i sin undersökning av svenska relationer till omvärlden. Utgångspunkten är vad han ser som en brist på erfarenhet av stora världen under 1800-talet. Men snarare än att uppehålla sig vid bristen följer han svenskar som under denna tid gav sig ut på resor och skrev om sina upplevelser i Afrika, Asien och Amerika.

Om nu Trumps Sverigeutspel fick många att höja på ögonbrynen visar Kylhammars studie att presidenten har en lång historia av politiserade idéer om Sverige att luta sig mot. ”Myterna och berättelserna om Sverige har i hundra år varit politiskt sprängstoff, pendlat mellan utopi och dystopi”, skriver han.

Men låt oss ta det hela från början. Det utländska intresset för Sverige tog fart under 1930-talet. De ekonomiska och politiska kriser som skakade samtiden ledde till ett sökande efter alternativa samhällsvisioner. Som formulerat i den amerikanske reportern Marquis Childs inflytelserika bok ”Sweden: The middle way” (1936) verkade ”den svenska modellen” eller ”folkhemmet” fungera som en gyllene medelväg mellan en ohejdad kapitalism representerad av USA och en repressiv samhällsstruktur representerad av Sovjet.

Men snarare än Childs vill Kylhammar lyfta fram ett franskt spår i hur bilden av Sverige skapats. Med början hos författaren och kulturattachén Serge de Chessin undersöker han hur Sverige framställts i franska reportageböcker. Fram träder en bild som är förvånansvärt stabil sedan 30-talet: Sverige är liktydigt med modernitet. Det gäller å ena sidan rent materiellt. Men viktigare är den kulturella modernitet man menar präglar landet, i form av jämlikhet, välfärd och social rättvisa.

Det är ingen måtta på den idyll som möter läsaren i många av de franska reportagen. Svenskarna är lyckligast i världen, skriver journalisten Émile Schreiber 1936. I Sverige präglas både arbetsliv och vardagsliv av solidaritet och humanism, fyller ekonomhistorikern Gabriel ­Ardant i år 1976. En svensk kvinna kan göra och bli precis vad hon vill menar Chessin redan på 30-talet, och bilden av Sverige som ett i princip klasslöst samhälle återkommer gång på gång. ”Företagsledaren och portvakten låter sig smaka av samma korv och samma glas mjölk”, skriver Jean Parent 1970.

Eller är det en idyll? De som byggde upp bilden av Sverige som utopi var alla politiskt radikala. Exemplet Sverige användes som bevis för att ett socialistiskt och jämlikt samhälle är ­möjligt. För de som inte delar denna politiska vision finns ett intresse av att nedmontera drömmen om Sverige, då som nu. Intressant nog förknippas Sverige med modernitet även i de kritiska texter Kylhammar undersöker, men det är en modernitet som löpt amok.

Det svenska samhället är överrationaliserat och över­organiserat, människor lever förutbestämda och statskontrollerade liv utan utrymme för individualitet. Mest genomslag fick den tyske essäisten Hans Magnus Enzensbergers artikelserie ”Svensk höst” (1982) där Sverige utmålas som ett kvävande fängelse, ett slags mjuk diktatur där invånarna är så indoktrinerade att de inte ens märker sin egen fångenskap.

Men trots sådana angrepp har bilden av Sverige som utopi visat sig förvånansvärt slitstark. Fortfarande på 2000-talet finner Kylhammar gott om franska exempel som lyfter fram Sverige som förebild för andra länder att sträva mot. Det är mot en sådan bakgrund det blir möjligt att förstå de högerextrema krafternas behov av att demonisera Sverige. Det är också ur detta perspektiv den blandning av häpnad och vällust med vilken utländska medier rapporterar om svenska samhällsproblem blir begriplig.

Frågan om invandring och mångkultur som på senare tid hamnat i fokus i Sverigebilden förekommer inte i de reportage Kylhammar analyserar. Men i avsnitten om kosmopolitiskt kontra nationellt i svensk kultur kan man skönja ett möjligt svar. Även en författare så intimt förknippad med det nationella som Verner von Heidenstam visar sig i Kylhammars utredning plädera för en världskultur präglad av mångfald; vad han kallade en ”trädgård med frukter från alla land”. Vidare lyfter Kylhammar fram strävan att bli världsmedborgare som drivande för den svenska modernismen, något som inte behövde stå i motsättning till förankring i det lokala. Och idag menar han att vi med författare som Jonas Hassen Khemiri, Marjaneh Bakhtiari och Johannes Anyuru fått en svensk världslitteratur som arbetar med frågor om tillhörighet och främlingskap på ett sätt som står i paritet med de stora internationella postkoloniala författarskapen.

Kylhammars bok är ett välkommet inlägg i en brännhet debatt om Sverige och svenskhet. I politiken hör vi allt ­oftare talas om vikten av att ha ”rätt berättelse”, inte minst vad gäller att definiera vad Sverige är och vill vara i framtiden. I en sådan tid är det historiska perspektivet på hur idén om Sverige laddats med olika innehåll och fått tjäna olika politiska syften viktigt att ha med sig. Med det sagt önskar jag att boken hade varit mer genomarbetad och gett mindre intryck av uppkok av författarens tidigare forskning. Särskilt de två separatkapitlen om Strindberg respektive Heidenstam i bokens mitt känns mest som utfyllnad. Att Kylhammar valt att inte skriva någon övergripande inledning till sin bok bidrar till ett spretigt intryck. Jag har svårt att förstå varför, läsningen hade vunnit på en inramning och en sammanvävande problemformulering.

För att finna 1800-talsförfattare som inte led av ”erfarenhetsunderskott” menar Luthersson att det är nödvändigt att se utanför den etablerade kanon. Flertalet resenärer han ägnar sig åt är ändå stora namn. Vi får följa med Fredrika ­Bremer till Palestina, Turkiet och USA, Selma Lagerlöf och Sophie Elkan till Egypten och Palestina, och Verner von Heidenstam till det han kallade Orienten. Men till dessa lägger Luthersson mer okända reseskildringar. Officeren Axel Lind af Hageby och målaren Egron Lundgren tar oss till sepoyupprorets Indien. Det av Belgien styrda Kongo skildras av missionärerna E V Sjöblom och K J Pettersson samt av svenska militärer i kung Leopolds tjänst. Heidenstam får svar på tal av sin ciceron Carlo Landberg och Carl Johan Andersson berättar om sina öden och äventyr i det nuvarande Namibia.

Om jag hade önskat en tydligare linje i Kylhammars bok är Luthersson närmast programmatiskt otydlig. Han ­beskriver läsningen av sin bok som ett ”intelligenstest”, där ett sammanhang faller ut för ”den som har förmåga att läsa och intresse att se”. Jaha – lite ansvar har nog författaren också. Hur som helst, den nära 500 sidor långa boken består av 116 numrerade avsnitt som hoppar mellan referat av de olika reseskildringarna, oftast utan ­övergångar. Citaten är många och långa. Fördelen med framställningen är att 1800-talsrösterna får ta plats och bli komplexa. Luthersson låter sina resenärer få vara både inskränkta och vidsynta, nedlåtande och entusiastiska inför det annorlunda. Läsaren får ta del såväl av grymheter begångna av svenskar i Kongo som av motstånd mot kolonialtyranniet. Fredrika Bremer får framträda både som slaverimotståndare och som språkrör för ett idag helt oacceptabelt rastänkande.

Nackdelen är grumligheten, i både framställning och ärende. Om man som läsare ibland undrar vad man ska göra med alla de långa referaten utan tydlig sammanhållande idé håller notapparaten en helt annan ton. Här pågår ett krig mot ”normförebrående forskning av det slag som brett ut sig sedan 2000-talets början”. Postkolonial teori framställs som om den går ut på att visa att alla vita är elaka och alla svarta snälla och ”mångkultur” ­likställs med att vara för ”änkebränning, barnäktenskap och kvinnlig könsstympning”. Suck säger jag bara. Riktigt märkligt blir det då Luthersson erinrar sig en sång han som barn sjöng i söndagsskolan. ”Jesus älskar alla barnen”, löd den, ”röd och gul och vit och svart / gör detsamma, har han sagt.” Slutsatsen? ”Vi inskolades i motsatsen till det identitetstänkande som i början av 2000-talet har kommit att omhuldas av en intellektuell vänster och som utgör pensum på åtskilliga universitetskurser.” Jag är ­ledsen att säga det, men i kommentarer som dessa ekar samma ressentiment som driver många Trumpväljare.

