Den australiske violinisten och kompositören Warren Ellis hade inga planer på att skriva en självbiografi. Inte ens när han började skriva det som nu har blivit ”Nina Simone’s gum” fanns några memoarer på kartan. Men den är en slags självbiografi, en unik och alldeles ljuvlig sådan.

Ellis är för en bredare allmänhet mest känd som yvig medlem i Nick Caves band The Bad Seeds, Han är verkligen just yvig i ordets alla bemärkelser: Ellis fiolspel på scen kan nog bara beskrivas med just det ordet och rent visuellt skulle han, i sitt tunna gråsprängt långa hår och gammaltestamentliga skägg, kunna illustrera yvighet i valfritt uppslagsverk.