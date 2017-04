Så blev hyllningen till det amerikanska folket en symbol för patriarkatet

Flickstatyn i New Yorks finanskvarter fortsätter att vålla debatt. Foto: Mark Lennihan /TT

Det började den 7 mars, dagen före internationella kvinnodagen. En oförvägen ung flicka i brons tog plats framför den framrusande tjur som sedan slutet av 1980-talet har stått i hjärtat av New York citys finansiella distrikt.

Snabbt spred sig bilder i sociala medier tillsammans med analysen att flickan – orädd och modig, kaxig och skör, symboliserar en ny tid, att kvinnor kan. Tjuren förstås i sammanhanget som patriarkatet, Wall Street och män som inte gillar att kvinnor tar plats.

Konstnären som skapat ”Charging bull”, Arturo Di Modica, reagerade och krävde att flickan skulle flyttas. Även han kom att få representera patriarkatet och i flera internationella och svenska medier placerades han i facket ”kränkta män”.

Men under påskhelgen spreds ett blogginlägg skrivet av författaren och fotografen Gregg Fallis som nyanserade bilden. Han beskrev situationen utifrån att Arturo Di Modica, invandrad från Sicilien, skapade den över 3000 kilo tunga tjuren som en symbol över styrkan hos det amerikanska folket.

Di Modica bekostade 350,000 USD ur egen ficka och i skydd av mörkret den 15 december 1989 sattes den, utan tillstånd, upp framför New York-börsen. ”Charging bull” är ett av många exempel på gerillakonst, en gatukonströrelse som startade i Storbritannien och som spridit sig över världen.

Redan dagen efter att ”Charging bull” hade satts upp forslades den bort av polis, men New York-borna hade hunnit tagit den till sig och deras högljudda protester resulterade i att staden, bara några dagar senare, gjorde den permanent vid Green Bowling-torget.

Först framstod ”Fearless girl” som ett ytterligare exempel på gerillakonst, och hon var också tänkt som ett kort gästspel och att plockas bort den 2 april. Det finns dock en stor skillnad de båda konstverken emellan. En skillnad som väcker en diskussion som funnits sedan Platon och Aristoteles tid. Den om kommersiella intressen i konsten.

Den orädda flickan är nämligen en pr-kampanj för företaget State street global advisors fond ”She”, en fond på Nasdaq som firade 1 år. Flickan förklarades med orden ”Know the power of women in leadership. SHE makes a difference”.

”She” åsyftar alltså inte den lilla flickan utan företagets Nasdaq-fond.

Är det problematiskt att flickan finns där, likt en reklampelare, bara för att sälja? Spelar det någon roll att hon är en strategi för marknadsföring? Kanske kan man till och med säga att företaget med ambitionen att samla aktier från företag med kvinnliga ledare i toppen är ett företag som gör skillnad?

”Fearless girl” har dessutom förståtts, inte som en reklamkupp från ett företag, utan som en stark tjej som vågar, kan, och vill ta plats och utmana gamla strukturer. ”Skönheten ligger i betraktarens öga”, brukar det heta. Kanske går även ett konstverks betydelse att förstå på samma sätt?

Det som är problematiskt är att den välvilliga tolkning vi har tillskrivit henne görs på bekostnad av ett annat konstverk. Budskapet om feminism och mod kräver den rusande tjuren, annars hade vi inte tolkat henne som orädd. Men i vår tolkning förvrider vi också budskapet i konstverket som stod där innan och det är här den största stötestenen ligger.

Den rusande tjuren går ifrån att vara en julklapp till folket till att bli allierad med Wall Street och det finansiella system som när den uppfördes precis hade kraschat. Hyllningen till det starka amerikanska folket har blivit till en symbol för patriarkalt förtryck. Samtidigt gör vi flickan som har ett investmentföretag i ryggen till en underdog och en hjälte, vilket blir märkligt i sammanhanget då det ”She” de facto säger är ”vår Nasdaq-fond är inte rädd för folket”. Precis som Gregg Fallis påpekar i sin blogg, är det inte så konstigt om Arturo Di Modica är arg.

”Fearless girl” är nu tänkt att stå kvar framför ”Charging bull” till och med slutet av februari 2018.