Så blev Gamestop en vinnare – för nätmäklarna

Tiotusentals svenskar hakade på aktiehysterin kring Gamestop och AMC. Hos Nordnet toppade de båda bolagen listorna över de mest köpta aktierna i slutet av januari.

Men enligt Aktiespararna köpte många in sig för sent, när kursen i Gamestop låg på flera hundra dollar. Priset har sedan fallit tillbaka till en bra bit under 100 dollar per aktie. Det innebär att den som köpte in sig sent och nu vill sälja sitt innehav skulle göra en förlust på tusentals kronor per aktie.