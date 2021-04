Det finns gott om folk som har sagt att Europa är djupt kristet präglat, men när Joseph Henrich säger det syftar han inte på kristna dygder och ideal, utan på något annat. Vem får gifta sig med vem? Denna förbisedda fråga, menar han, förklarar till stor del varför Europas utveckling kom att skilja sig så mycket från resten av världen, från tidig medeltid och framåt. ”Om du inte visste att våra religioner, äktenskap och familjer är så konstiga är det dags att spänna fast säkerhets­bältet”, skriver han.

Henrich är professor i evolutionsbiologi vid Harvard. Han inleder sin bok ”The weirdest people in the world” (Farrar, Straus and Giroux) med att påminna om att ­moderna européer tänker och reagerar mycket annorlunda jämfört med de flesta människor som har levat. Euro­péer är det stora undantaget i mänsklighetens historia.