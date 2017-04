Så blev Erdogan mäktigast i Turkiet

Recep Tayyip Erdogan föddes 26 februari 1954 i Kasimpasa i Istanbul, men tillbringade en del av sin barndom i Rize, en kuststad i nordöstra Turkiet. Pappan jobbade inom kustbevakningen tills det att familjen beslutade sig för att återvända till Istanbul. För att få in extrapengar sålde Erdogan som tonåring saft och sesambröd på gatan. Den unge Erdogan spelade fotboll på lokal nivå, och enligt turkiska medier ville Fenerbahce värva honom, vilket hans far motsatte sig.

Gav sig in i politiken tidigt, och var under skoltiden bland annat aktiv i den nationella turkiska studentföreningen. Tog examen i företagsekonomi 1981.

Fick sitt politiska genombrott 1994 när han valdes till borgmästare i Istanbul för Välfärdspartiet. Det var första gången som en islamist fick det jobbet. I december 1997 dömdes dock Erdogan till tio månaders fängelse för uppvigling, efter att ha läst upp en religiös dikt. Välfärdspartiet förbjöds, eftersom det ansågs hota kemalismen i Turkiet och i synnerhet sekulariseringen.

2001 grundade Erdogan det konservativt islamistiska Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) som sedan dess varit den dominerade kraften i turkisk politik, med Erdogan som premiärminister från 2003. 2014 valdes Erdogan till president, den första i Turkiet som utsetts genom allmänna val.

