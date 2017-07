George MacDonald var länge en perifer figur i den brittiska litteraturhistorien, tills han 40 år efter sin död dök upp i en av C S Lewis böcker. I dag anses MacDonalds märkliga vuxensagor ha lagt grunden för den moderna fantasylitteraturen.

Den prerafaelitiske målaren Arthur Hughes illustrerade en utgåva av ”Phantastes” från 1905.

Just ”The great divorce” (1945) hör kanske varken till C S Lewis bästa eller mest kända böcker. Däremot rymmer den ett av 1900-talets märkligaste idolporträtt. I Lewis berättelse tillåts en namnlös huvudperson att skåda det hinsides: han rör sig från en grå formlös stad som möjligen är skärselden, kanske helvetet, fram till himlens utkanter. Likheten med Dantes gudomliga komedi är förstås lika avsiktlig som den är uppenbar. Och precis som Dantes pilgrim leds också Lewis protagonist av en diktare. Det är den skotske 1800-talsförfattaren George MacDonald (1824–1905) som får komma till den desorienterade resenärens undsättning och förklara åtminstone något litet om hur det egentligen ligger till med de yttersta tingen.

När berättaren inser att det är just MacDonald han står öga mot öga med så vet hans vördnad inga gränser. Det är inte bara det att skotten har fått överta Vergilius vägledande roll. Berättaren förklarar också att MacDonalds ”Phantastes” (1858) för honom har spelat samma roll som den första blicken på den unga Beatrice spelade i Dantes liv – ett av de där få definierande ögonblicken som delar in en människas liv i ett före och ett efter. Att Lewis tar till mycket stora ord här är uppenbart för vem som helst, men det är kanske inte omedelbart uppenbart hur märkligt själva tilltaget måste ha tett sig vid tiden för andra världskrigets slut.

Vid 1900-talets mitt var George MacDonald en förhållandevis perifer figur i den brittiska litteraturhistorien, framförallt ihågkommen för några barnsagor som fått statusen av smärre klassiker. Författarens många realistiska romaner, som en gång varit så framgångsrika, läste ingen längre. I modernismens kölvatten tedde de sig både formelartade och tungfotat moralistiska med sina många insprängda predikningar. Den hedersplats som Lewis tilldelade MacDonald måste med andra ord ha tett sig som ett ytterst excentriskt tilltag för de flesta av 1940-talets läsare. Men det var varken barnsagorna eller de realistiska romanerna som var den verkliga källan till MacDonalds storhet för Lewis – i stället var det den redan nämnda ”Phantastes” och ”Lilith” (1895) som stod i centrum för hans uppskattning, två boklånga vuxensagor som författarens samtid aldrig riktigt förstod poängen med.

I dag ter sig kanske inte Lewis uppfattning som lika excentrisk, inte minst eftersom de Narnia-böcker som Lewis själv påbörjade under 1950-talet och J R R Tolkiens trilogi om Härskarringen bidrog till att etablera den moderna fantasygenren. I båda boksviternas fall var inflytandet från MacDonald uppenbart. Från att ha betraktats som älskvärda återvändsgränder i litteraturhistorien kom nu MacDonalds försök att skriva sagor för vuxna alltmer att få statusen av orättvist förbisedda pionjärverk.

Ingen spelade en större roll för återupptäckten av MacDonald än Lewis som aldrig tröttnade på att peka ut ”sin läromästare” och såg till att nyutgåvor fanns tillgängliga i bokhandlarna. Porträttet i ”The great divorce” var bara en del av ett större kanoniseringsprojekt från Lewis sida. Men porträtteringen är inte märklig enbart genom den oerhört anspråksfulla jämförelsen med Vergilius, utan också för de stora friheter som Lewis här faktiskt tar sig med MacDonalds gestalt. Om han själv betraktade sig som MacDonalds lärjunge så är det svårt att värja sig för intrycket att han i så fall stundtals var en tämligen besvärad sådan, mån om att lägga till rätta de vassa kanterna i idolens författarskap och tämja de oortodoxa sidorna så gott det nu gick. För om C S Lewis var en tämligen konservativ kristen intellektuell i sin tid så uppfattades MacDonald tvärtom ofta som besvärande mycket av en fritänkare.

Uppvuxen i en strängt kalvinistisk miljö kände sig MacDonald på en och samma gång dragen till och främmande i religionen, något han kom att tematisera otaliga gånger i sina romaner. Den kalvinistiska läran om dubbel predestination, det vill säga att Gud redan på förhand hade bestämt vilka människor som skulle frälsas och vilka som skulle gå förlorade, utgjorde redan från början en allvarlig utmaning för MacDonalds gudstro. Först efter att han under studentåren i Aberdeen mött andra trosinriktningar som tydligare betonade ett allomfattande kärleksbudskap kände han sig redo att börja läsa till präst i enlighet med sin faders önskemål.

George MacDonald. Foto: IBL

I sin egen religiösa övertygelse kom MacDonald snart att närma sig universalismen, det vill säga övertygelsen att alla själar förr eller senare kommer räddas. När MacDonald väl kallades att leda en församling i den engelska staden Arundel visade sig hans övertygelser snart nog vara för kontroversiella. Efter att ha predikat om hur hedningar kunde frälsas även efter döden och möjligheten att också djur har själar signalerade församlingen att han inte längre var önskvärd, och MacDonald tvingades överge predikstolen till förmån för ett liv som yrkesförfattare. Att Lewis i sin litterära skildring låter MacDonald ta tillbaka sin universalism till förmån för en tydligare uppdelning i frälsta och förtappade är belysande för skillnaden mellan deras två temperament.

Efter en relativt väl mottagen diktsamling publicerade MacDonald så ”Phantastes”, sitt första längre prosaverk, som han själv betecknade som ”A Faerie Romance for Men and Women”. Det är en berättelse om hur den unge mannen Anodos, vars grekiska namn kan översättas både till ”utan väg” och ”uppåtstigande”, som på sin tjugoförsta födelsedag finner vägen in i sagornas värld, alltså vid just den punkt i livet då han är en vuxen man i samhällets ögon och förväntas ta över ansvaret för familjegodset. Det är en märkligt episodisk och undanglidande berättelse: Anodos färd är utan tydligt mål eller mening och ofta är han själv genuint osäker på vad han förväntas åstadkomma i den förtrollade värld han trätt in i. Den som närmar sig ”Phantastes” med förväntningarna från modern fantasylitteratur i bakhuvudet riskerar kanske att bli förvirrad och frustrerad, inte minst eftersom någon egentlig intrig egentligen inte existerar förrän en bra bit in i texten, då Anodos väcker en kvinnlig staty till liv vars kärlek han under berättelsens gång sedan försöker göra sig värdig. Tvärtemot sagans konventioner lyckas han aldrig, utan tvingas, efter många mödosamma misslyckanden, att avstå henne till förmån för en renhjärtad riddare.

Från en viktoriansk horisont tedde sig texten kanske mest av allt som en svårförklarlig anomali. Det är en text som är gäckande lik flera av de etablerade genrerna i tiden men som inte på något tillfredsställande vis låter sig inordnas i någon av dem. För en uppburen samtidskritiker som Gerald Massey var det till exempel självklart att verket var avsett som en allegori i stil med John Bunyans ”Kristens resa” (1678), men tyvärr en havererad sådan, då det är omöjligt att på ett tillfredsställande vis avkoda innebörden i varje episod som Anodos upplever under sina vandringar. Verket förblir, konstaterar Massey irriterat, en gåta som varken låter sig läsas eller lösas. Och det är faktiskt inte en helt dum karakteristik av verkets säregna estetik, även om man inte delar Masseys negativa omdöme. Bokens bästa stycken rymmer en mystisk kvalitet som lever kvar även efter många omläsningar, kanske närmare besläktad med Caspar David Friedrichs landskapsmålningar eller den första satsen i Gustav Mahlers första symfoni än, säg, George R R Martins verk. ”Phantastes” hör alltså till de verk som först med tiden hittade fram till the happy few som förmår att uppskatta bokens säregna karaktär. För en man som var tvungen att försörja en familj med sitt skrivande var det förstås en klen tröst. För sin försörjning var MacDonald hänvisad till realistiska romaner som nådde de stora läsekretsarna.

Först mot slutet av sitt liv hade MacDonald möjlighet att återvända till vuxensagans form med den lika mörka som märkliga ”Lilith”. Redan från början skiftade omdömena om MacDonalds sista stora verk radikalt. Hans fru avrådde honom från att överhuvudtaget publicera boken medan sonen Greville gratulerade fadern till ett verk värdigt ett helgon. Boken har fortsatt att dela läsarna i två läger – den har beskrivits både som ett uttryck för senil sadism och som ett verk som överträffar Edgar Allan Poes bästa skräckberättelser. Själv upplevde MacDonald att han skrev verket på ett mandat av Gud.

Likt Anodos upptäcker berättelsens huvudperson, mister Vane, att det familjegods han ska ta i besittning vetter mot en annan värld som han känner sig manad att utforska. Här härskar den lika onda som vackra Lilith över ett rike som stagnerat i grunden och inget livgivande vatten flödar över ökenlandskapen. Först när Lilith räddas kan världen leva.

Det är lättare att läsa ”Lilith” än ”Phantastes” som en modern intrigdriven fantasyberättelse. Men det är i lika hög grad en visionär dikt i stil med Dantes komedi eller Shelleys oavslutade ”The Triumph of Life” – ingen rad finns där blott för lust, utan är också en utsaga om världens beskaffenhet. Det är något så säreget som en gotisk frälsningshistoria, där det glada budskapet levereras med ett ofta iögonfallande groteskt bildspråk. Och förmodligen finns här förklaringen till det förvirrade mottagande boken fick. Starkare än i något annat verk kommer här MacDonalds universalistiska övertygelse till uttryck, men det är också ett försök att så illusionslöst som möjligt gå till botten med ondskan och betona dess konsekvenser. Tydligare än i ”Phantastes” har denna andra värld karaktären av ett dödsrike där själarna mödosamt kämpar för rening. Vägen till frälsning står alltid öppen men den riskerar att bli fruktansvärd, tycks MacDonald mena.

Även i ljuset av sina efterföljare kan MacDonalds två sagor vara utmanande och emellanåt oroande läsning som bara delvis lägger sig till rätta för den som vill tolka och beskriva. För den som ännu inte stiftat bekantskap med MacDonald rekommenderas att man söker upp honom, om inte för att möta en Vergilius-figur för det egna livet så åtminstone för att få möta genuint originell litteratur.

Per Klingberg Doktorand i språkstudier med inriktning mot litteraturvetenskap vid Örebro universitet.