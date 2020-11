Så blev Britney vår tids Elvis

En februarikväll 2007 strax efter stängningsdags knackade det på dörren till en frisersalong i Los Angeles-stadsdelen Tarzana. Två livvakter meddelade att Britney Spears ville klippa sig och den förvånade salongsinnehavaren Esther Tognozz släppte in sångerskan medan närmare 70 paparazzifotografer girigt filmade och fotograferade hela skeendet. ”Jag vill raka av håret” konstaterade Spears och när Tognozz nekade henne detta tog hon i ett oövervakat ögonblick själv rakapparaten och skred till verket.

Tidigare under kvällen hade Britney Spears åkt från ett väldigt kort besök på en drog- och alkoholrehabilitering (hon stannade bara några få dagar) för att hälsa på sina två små söner. Hon hade nyligen separerat från deras pappa, dansaren Kevin Federline, och han släppte in henne. Några dagar senare körde hon i vredesmod ett grönt paraply rätt in i dörren på en paparazzis Ford Explorer, även detta fångat av fotografer både i och utanför bilen.