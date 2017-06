Så är läget i ditt lag inför omstarten

Det största som har hänt under uppehållet? Malmö FF har öppnat plånboken på rekordvid gavel för att värva Sirius bolltrollare Kingsley Sarfo. Foto: Johan Nilsson/TT

1. Malmö FF, 12 matcher, 27 poäng

Kommentar: Den regerande mästarklubben satt redan och ruvade på svensk fotbolls mest stjärnspäckade spelartrupp på åratal, men ändå har sportchef Daniel Andersson valt att investera många miljoner på att förstärka den ytterligare – då Kingsley Sarfo plockas in från Sirius för en beryktad rekordsumma. Även nygamla guldmålvakten Johan Dahlin har plockats in och en både bred och spetsig trupp lär behövas för att MFF ska kunna försvara seriesegern och ta sig till Champions League-gruppspelet under samma höst.

2. IFK Norrköping, 13 matcher, 27 poäng

Annons X

Kommentar: Seriens klart starkaste hemmalag, om man tittar till poängskörden – men faktum är också att Norrköping under vårsäsongen spelat hela åtta matcher hemma på Östgötaporten, där laget är erkänt starkt, och bara fem på bortaplan. Den fördelningen gör att laget har lyckats hänga på MFF i toppen, men det innebär också att de har långt fler bortamatcher än hemmamatcher kvar när de ska försöka gå om och förbi under höstsäsongen. Tabelltvåan har under uppehållet sålt yttern Nicklas Bärkroth till polska Lech Poznan.

3. Östersunds FK, 12 matcher, 21 poäng

Kommentar: Smyger med i toppen och avslutade våren med tre raka segrar. Har hela seriens tryggaste grundspel och det känns troligare att Storsjöodjuret skulle synas i korvkön på Jämtkraft Arena än att ÖFK förlorar kampen om bollinnehavet på hemmaplan. På bortaplan har det varit betydligt skakigare, men i senaste bortamatchen mot BK Häcken beskrev motståndartränaren Östersund som "cyniskt" efter jämtarnas 1–0-seger. Mer sådan cynism lär behövas för att utmana om guldet under hösten.

4. AIK, 12 matcher, 21 poäng

Kommentar: Har "bara" sex poäng upp till Malmö FF trots att lagets offensiv har tvingats kretsa kring en genomsvag bosnier (Sulejman Krpic), en tung och otymplig finländare (Eero Markkanen) eller en halvskadad återvändare (Henok Goitom) hela våren. Seriens kanske försvarsstarkaste lag – vars poängutdelning de kan tacka den ramstarka trebackslinjen för – lär behöva få in en anfallare av hög kvalitet för att kunna hänga på i toppen.

5. Sirius, 12 matcher, 19 poäng

Kommentar: Tappade en av seriens allra bästa spelare när Kingsley Sarfo såldes till Malmö FF för ett mångmiljonbelopp. Nykomlingen har dock inte suttit still och snopen i båten sedan dess utan hämtade omgående in talangen Elias Andersson, 21, från Varberg. Tränaren Kim Bergstrands grundspel lär sitta även utan mångmiljonmittfältaren Sarfo.

6. Djurgården, 12 matcher, 18 poäng

Kommentar: Hemvändare som Kim Källström, Jonas Olsson och fjolårsförvärvet Andreas Isaksson räckte på tolv omgångar bara till en ganska beige sjätteplats. Kommer hösten innebära att Källström och Olsson vänjer sig vid konstgräset och lyfter laget till nya höjder, eller att de två 34-åringarna börjar känna av diverse konstgräsorsakade krämpor? Viktigt för laget att assistkungen Haris Radetinac är tillbaka i spel efter ännu ett års skadefrånvaro.

7. Hammarby, 12 matcher, 18 poäng

Kommentar: Jacob Michelsen har kanske inte satt någon riktig prägel på laget, men han har fått Hammarby att ta mer än nog med poäng under våren. Erkänt skicklige mittbacken Mads Fenger ansluter i sommar och det lär kunna hända en del i spelartruppen när Jesper Jansson sätter sig i sportchefshytten för att ratta de spakar som hans föregångare Mats Jingblad inte sällan viftade åt fel håll.

8. Elfsborg, 12 matcher, 18 poäng

Kommentar: Serieledare efter en urladdning i omgång ett – men sedan dess har tätkänningen försvunnit helt för Elfsborg som gjort en svag vår. Hemvändande Samuel Holmén – tillbaka efter ett decennium som proffs – kanske kan få fart på bollrullandet i Borås.

9. Häcken, 12 matcher, 17 poäng

Kommentar: När fjolårsvärvningar som Alexander Farnerud och Rasmus Lindgren i vintras fick sällskap av MLS-proffset Erik Friberg var det många som talade högt om Häcken som en outsider i 2017 års allsvenska guldjakt. Så har det inte blivit. Alls. Bäste målskytten Alhassan Kamara har skadebekymmer inför omstarten, då den tidigare skadeförföljde anfallaren har problem med ett hopparknä, men viktige mittfältaren Alexander Faltsetas är tillbaka i spel efter långtidsskada.

10. Örebro, 12 matcher, 15 poäng

Kommentar: Som Kennedy Igboananike saknades under sin långa avstängning under våren. Nigerianen verkar nämligen vara den enda spelaren i det vanligtvis så offensivglada Alexander Axén-kollektivet som kan få bollen i nät. Under uppehållet har laget brutit kontraktet med en anfallare (belgaren Yanis Mbombo) medan en annan (Victor Sköld) missade en träning på grund av en Coldplay-konsert.

11. IFK Göteborg, 11 matcher, 14 poäng

Kommentar: Efter en fiaskovår för en storklubb är väl det absolut sista som behövs att en av lagets absoluta nyckelspelare lämnar. Men enligt danska Ekstrabladet verkar mycket tala för att just det händer IFK Göteborg – då mittfältaren Mads Albaek tycks vara på väg att lämna "Blåvitt" för Kaiserslautern i sommar. Klubbens ansträngda ekonomi lär inte öppna för någon ersättare av samma klass.

12. Jönköpings Södra, 12 matcher, 14 poäng

Kommentar: J-Södra har hanterat det vanligtvis så svåra andra året på ett helt okej sätt. Klarade våravslutningen utan en enda renodlad anfallare i truppen, men inför omstarten ska spjutspetsen Árni Vilhjálmsson vara tillbaka efter skada. Klubben har också låtit anfallaren Choka Juma Masud provspela.

13. Gif Sundsvall, 12 matcher, 11 poäng

Kommentar: Hade en lovande period under våren där de tog poäng och höll nollan varje match, men avslutade vårsäsongen bedrövligt: tre raka förluster och 1–10 i målskillnad. Laget har dock sett lovande ut under uppehållet – seger i träningsmatcher mot Hammarby (3–1) och Östersund (4–0) – och har nu viktige mittfältsmotorn Lars Krogh Gerson åter efter ett längre skadeuppehåll samtidigt som spanjorerna David Batanero och Carlos Garcia snart är spelklara.

14. Kalmar FF, 12 matcher, 8 poäng

Kommentar: Är det någon som vet hur man framgångsrikt tränar Kalmar FF i allsvenskan så är det Nanne Bergstrand. Nu är han tillbaka för att med van hand styra laget bort från den mest akuta bottenstriden. Han räddade Hammarby kvar i fjol med ett cyniskt och rakt spel och det ska bli intressant att se hur han tar sig an denna nygamla utmaning.

15. Halmstad, 12 matcher, 6 poäng

Kommentar: Janne Jönsson är officiellt "uppflyttad" i hierarkin, till manager, men i praktiken innebär omorganisationen att unge Igor Krulj, 28, blir ny huvudtränare för bottenklubben. Och något behövde nog göras efter en svag vår med 0,5 poäng per match i snitt. Mycket hänger på huruvida laget får behålla jättetalangen Sead Haksabanovic.

16. AFC Eskilstuna, 12 matcher, 4 poäng

Kommentar: När inte ens Pelle Olsson kan få ett 4-4-2-maskineri att fungera hjälpligt i allsvenskan så är goda råd dyra. AFC Eskilstuna spejade långt och länge innan klubben nu tror sig ha hittat rätt huvudtränare för att få fart på den under våren rätt hopplösa jumbon: Michael Jolley, senast ansvarig för Burnleys U23-lag.