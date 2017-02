S nobbar Socialistinternationalen

Socialdemokraterna lämnar Socialistinternationalen. I fortsättningen är det nätverket Progressive Alliance som gäller. Arkivbild. Foto: TT

En enhällig partistyrelse har röstat för ett utträde som kommer att meddelas senare i veckan.

– Bakgrunden är att det är en omodern organisation som inte lever upp till de förväntningar som vi har på en international, säger Andrine Winther, internationell sekreterare för Socialdemokraterna, till TT.

Ytterligare ett huvudargument till beslutet är den politiska riktningen hos vissa medlemspartier.

Annons X

– Vi har försökt lämna fram förslag om att man ska hitta kriterier för vilka som ska kunna vara medlemmar. Det ska också finnas möjligheter när partier förändras i en odemokratisk riktning för hur man som organisation ska kunna agera men vi har tyvärr inte fått gehör för det.

Socialistinternationalen som har sina rötter i den Andra internationalen som grundades redan 1989 har ett 150-tal medlemmar över hela världen. Organisationen har dock kraftigt ifrågasatts kraftigt under lång tid. Under den arabiska våren kritiserades man för att ha agerat för lite och sent mot Tunisiens premiärminister Ben Ali liksom Egyptens motsvarighet Hosni Mubarak, båda vars partier var medlemmar.

Bland medlemspartierna finns också Nicaraguas sandinister, något som kraftigt ifrågasatts. "Inte ens våldtagna 13-åringar får genomföra abort i sandinisternas Nicaragua", sade Socialdemokraternas före detta partisekreterare Carin Jämtin till Aktuellt i Politiken.

– Det är ju ett av de partier som vi haft starka åsikter om, liksom ett par andra partier. Vi tycker det här ska vara en international för socialdemokratiska partier som vill minska ojämlikheter i världen, säger Andrine Winther.

TT: Varför har då inte det här beslutet tagits tidigare?

– Vi har velat använda varenda verktyg i verktygslådan för att faktiskt förändra organisationen. Vi har sedan slutet av 90-talet varit ledande och drivande i att komma med konkreta förslag i hur organisationen ska förändras men nu kommit till vägs ände.

Socialdemokraternas fokus kommer i stället ligga på nätverket Progressive Alliance som bildades för fyra år sedan och som har ett 100-tal medlemsländer.

– Den största skillnaden är att vi försöker vara moderna och öppna. Alla som deltar kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter liksom tankar och idéer hur man vinner politiska val som socialdemokratiskt parti, säger Andrine Winther.