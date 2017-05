S: Alla stockholmare ska ha en egen vårdansvarig

Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) Foto: Anna Molander

DEBATT | SJUKVÅRDEN I STOCKHOLM

I Stockholm ska du kunna lita på vården. Du ska kunna känna dig trygg med att du får en tid på vårdcentralen innan ditt halsont hunnit gå över, att du slipper dygnslånga väntetider på akuten och att det finns en plats till dig när det är dags för din förlossning. Du ska kunna välja mellan olika vårdgivare, men också veta att vården tar ansvar och leder dig rätt även om du inte kan eller vill välja. Du ska kunna vara säker på att din läkare väljer behandling efter vad som är bäst för dig, inte efter vad som ger bäst betalt. Och du ska få den bästa vården i landet.

Tyvärr gäller inte detta i Stockholm idag. Den moderatledda Alliansen har styrt Stockholms läns landsting i tio år. Trots att de har haft ekonomiska förutsättningar som andra landsting bara kan drömma om – stark befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, landets överlägset högsta skattekraft per invånare och landets högsta landstingsskatt – kan deras resultat bäst beskrivas med ordet kris. Deras privatiseringar genom så kallade vårdval har styckat upp vården i mer än 30 isolerade områden, och blivit så dyra att nödvändiga satsningar på annan vård inte kunnat ske.

Konsekvenserna är tydliga. I akutvården råder kaos med väntetider som kan uppgå till 40 timmar. Patienter, däribland många äldre, måste vårdas i sjukhusens korridorer eftersom mer än 500 vårdplatser är stängda. Drygt 4 600 operationer ställdes in under 2016; en ökning med 24 procent från 2015. I SKL:s ”resultatöversikt för 16 vårdområden” ligger Stockholm på plats 15 av 21 landsting. Sjuksköterskorna i länet arbetade så mycket övertid under 2016 att övertidsersättningen motsvarade kostnaden för 250 heltidstjänster. Valfriheten är en illusion för den som tvingas åka till ett annat län för att föda sitt barn.

Alliansens lösning är att ta hjälp av privata vårdbolag för att skriva sin budget och ”låta fler av dem vara med och hjälpa till i vården”. Mer av den politik som orsakat krisen, alltså. Idag presenterar Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting ett bättre alternativ: Vårdsamverkan Stockholm.

Vårdsamverkan Stockholm bygger på de rekommendationer som den oberoende vårdexperten Göran Stiernstedt lämnade efter att Socialdemokraterna bad honom granska Stockholmsvården. Ett av Stiernstedts tydligaste råd var att tills vidare sätta stopp för ytterligare vårdval och avsevärt reducera antalet befintliga. Han beskrev Stockholmsvården som höggradigt splittrad, dyr, ineffektiv och med dålig kontinuitet. Mot denna bakgrund har Socialdemokraterna utformat Vårdsamverkan Stockholm enligt tre bärande principer:

1. Enkelhet: Vården ska bli enklare för patienten.

2. Ansvar: Vården ska ta ett samlat ansvar för patienten.

3. Valfrihet: Patientens valfrihet i vården ska inte bara värnas utan också göras mer meningsfull.

Vårdsamverkan Stockholm omfattar mer än femton förslag för att åstadkomma detta. Viktigast är att vi socialdemokrater vill ge vårdcentralerna ett tydligare helhetsansvar för patientens vård. Som listad patient vid en vårdcentral ska du automatiskt tilldelas en Egen vårdansvarig (EVA) som ska vara din förstahandskontakt i vården och leda dig rätt i vårdsystemet. Din EVA ska ge dig rekommendationer om bra vårdgivare i specialistvården, remittera dig och följa upp din vård. Din EVA och vårdcentral blir därmed inte bara ansvarig för dig i vårdsystemet, utan också gentemot dig. Om du vill välja en annan vårdgivare än den din EVA rekommenderat ska det stå dig fritt att göra det, precis som idag.

Andra nyckelförslag i Vårdsamverkan Stockholm är att införa ett system med patientansvarig läkare (PAL), i likhet med vad läkarförbundet rekommenderat, samt patientkontrakt. Vårdvalen inom förlossning, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), urologi och specialiserad palliativ vård ska avvecklas eftersom de varit feltänkta från början. Övriga vårdval ska utvärderas för att bestämma vilka som ska avvecklas, slås ihop med varandra eller ingå i vårdcentralernas uppdrag. Vi vill också utreda möjligheterna att i Södertälje införa en samlad vårdorganisation i landstingets regi som har befolkningsansvar och står för såväl primär- som akut- och specialistvård.

Vårdsamverkan Stockholm är en långsiktig agenda som kommer att vägleda vår politik framgent. Fler förslag kommer att tillföras. Närmast kommer vi att bjuda in patientföreningar, experter, vårdprofessioner och vårdbolag till rundabordssamtal för att göra de befintliga förslagen mer detaljerade. Så kan Vårdsamverkan Stockholm enklare genomföras om väljarna ger oss förtroendet att styra Stockholms läns landsting efter nästa val.

Att få Stockholmsvården på fötter efter mer än ett decennium med Alliansens privatiseringspolitik kommer att ta tid. Men nu finns ett tydligt alternativ. Med Vårdsamverkan Stockholm kommer vårdens pengar gå till vård, och dina behov gå före vårdbolagens.

Erika Ullberg (S)

oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting

Dag Larsson (S)

oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting