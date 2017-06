Ryu So-Yeon först att vinna två tävlingar

Sydkoreanskan Ryu So-Yeon vann LPGA-tävlingen i Rogers i Arkansas. Foto: Michael Woods/AP/TT

Sydkoreanskan Ryu So-Yeon blev den första på LPGA-touren att vinna två tävlingar under 2017. Hon slutade på två under par, efter tre birdies och en bogey, under golftävlingen i Rogers i Arkansas. Det är hennes 15:e internationella seger i karriären.

Med två slag mer än Ryu So-Yeon placerade sig sydkoreanskan Amy Yang och Thailands Moriya Jutanugarn på en delad andraplats.

För de svenska damerna gick det sämre. Anna Nordqvist slutade på delad 25:e plats, sex under par. Dani Holmqvist slutade på sju under par och fick nöja sig med en delad 35:e plats.

Annons X

Från den 2 juli spelas damernas majortävling i Olympia Fields, Illinois.