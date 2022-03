Rysslands krav på Mariupol: Ge upp

De ryska styrkorna framryckte i Mariupol under söndagen. Staden, som ligger belägen söder om staden Donetsk i östra Ukraina, vid Azovska sjön, ses som strategiskt viktig för kontrollen över södra Ukraina.

Staden beskjuts från land, luft och hav, och på söndagen rapporteras en konstskola ha träffats, där hundratals civila uppges ha tagit sin tillflykt. Ryska styrkor har slagit en järnring runt staden och har gjort små men stadiga avancemang runt den, enligt oberoende Institute for the Study of War. Det kommer rapporter om gatustrider i staden.