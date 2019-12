Ryssland och Ukraina har undertecknat ett nytt femårigt avtal om fortsatta ryska gasleveranser till de västra delarna av Europa genom Ukraina. Det meddelar det ryska gasbolaget Gazprom.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar via sociala medier att avtalet har skrivits under, och säger att det ger Ukraina motsvarande minst 65 miljarder kronor under fem år.