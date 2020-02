”Ryssland och Kina skapar risker i Arktis”

Förra veckan besökte jag Kiruna, Abisko, Boden och Luleå för att få en bättre förståelse för utmaningarna och möjligheterna i denna unika och vackra region. Jag såg med egna ögon styrkan i det svensk-amerikanska försvars-, ekonomiska och vetenskapliga samarbetet. Som Arktisländer har USA och Sverige en lång historia av samarbete inom polarforskning. Sedan 1883, när regionen först öppnades för vetenskaplig utforskning, har USA investerat mer i vetenskaplig forskning om Arktis än någon annan nation. I genomsnitt mer än 100 miljoner dollar per år bara under det senaste decenniet. Detta inkluderar finansiering av gemensamma forskningsuppdrag mellan U.S. National Science Foundation och det svenska polarsekretariatet som genomförts av Sveriges mäktiga polarisbrytare, Oden.

USA:s Arktispolitik har också främjat starka diplomatiska band mellan Arktisländerna. 1996 bildade de åtta länderna med territorium ovanför polarcirkeln – Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och USA – tillsammans det Arktiska rådet, ett multilateralt forum för regional styrning tillsammans med urbefolkningar i norr. Det inkluderar samerna, vars representanter jag träffade i Kiruna.