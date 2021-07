”Ryssland måste förstå att väst har vilja och kapacitet”

”Nothing is possible without men, but nothing lasts without institutions.” Orden är Jean Monnets, konjakshandlaren och finansmannen som blev västvärldens superrådgivare under 1900- talets mörka decennier och den andlige fadern till dagens EU. Få bestrider i dag att Monnet hade rätt. Entreprenörskapets renässans och den moderna institutionsforskningen har visat på de mellanstatliga institutionernas avgörande betydelse för tillväxt, fred och utveckling.