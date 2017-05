"Ryssland har skapat den här situationen"

Jamala: "1944", 2016

Titeln "1944" refererar till det år då Sovjetunionen deporterade hundratusentals krimtatarer. Händelsen har i Ukraina beskrivits som ett folkmord och låten, som sedermera vann tävlingen, sågs i Ryssland som ett ställningstagande mot landets annektering av Krim.

Conchita Wurst: "Rise like a phoenix", 2014

Dragartisten Thomas Neuwirth från Österrike blev hela Eurovisions älskling när han under alter egot Conchita Wurst vann tävlingen i Köpenhamn 2014. I Ryssland kallades Conchita Wursts seger för ett "tecken på förfall i väst".

The Tolmachevy Sisters: "Shine", 2014

Systrarna Tolmachevys låt "Shine" var i sig helt oförarglig, men publiken i Köpenhamn gjorde politik av deras uppträdande och buade ut det ryska bidraget.

Krista Siegfrids: "Marry me", 2013

Krista skapade stora rubriker när hon tog ställning mot Finlands dåvarande förbud mot samkönade äktenskap och kysste sin kvinnliga dansare på scenen under Eurovision i Malmö.

Loreen: "Euphoria", 2012

Under sin vistelse i Azerbajdzjans huvudstad Baku träffade Sveriges Loreen olika människorättsaktivister, vilket fick landets regering att se rött. Sveriges ambassadör kallades till Azerbajdzjans utrikesdepartement för att bemöta rykten om att han skulle ha uppmanat Loreen att göra ett politiskt utspel från scenen.

Verka Serduchka: "Dancing lasha tumbai", 2007

Ukrainas Andriy Danylko blev under sitt kvinnliga alter ego Verka Serduchka en regnbågsikon med låten "Dancing lasha tumbai" som slutade på en andra plats. Ukrainska politiker kallade Verka Serduchka för "grotesk och vulgär".

Ping Pong: "Be happy", 2000

Den israeliska gruppen Ping Pong avslutade sitt uppträdande i Globen år 2000 med att vifta med israeliska och syriska flaggor och skanderade "peace". Under sin vistelse i Stockholm besökte gruppen också en syrisk förening.

Dana International: "Diva", 1998

Israels Sharon Cohen, känd som Dana International, blev en superstjärna när hon tog hem segern i Eurovision i Storbritannien 1998 som tävlingens första transsexuella vinnare. Konservativa röster i hennes hemland försökte stoppa hennes medverkan.