Ryssland förbjuder sminkad Putin

Bilden återfinns på det ryska justitieministeriets lista av förbjudet ”extremistiskt” material – en lista som är 4 074 ärenden lång.

Nummer 4 071 säger att bilden – som föreställer Putin med målade ögonbryn och läppar – antyder att president Putin skulle vara homosexuell, enligt justitieministeriet.

Enligt the Guardian är det oklart exakt vilken bild justitieministeriet talar om – men den tros vara lik den som används under protester mot Rysslands anti-gay-lagar.

Att använda Photoshop för att skapa en bild av en sminkad Putin har varit vanligt förekommande sedan Ryssland godkände en lag som förbjuder homosexuell ”propaganda” år 2013.

Enligt the Moscow Times har förbudet mot Putin-bilden sin bakgrund i en dom i en regional domstol i maj 2016. En man vid namn A V Tsvetkov laddade upp bilden tillsammans med andra som föreställde Putin och premiärminister Dmitrij Medvedev i naziuniformer. Domstolen sade att han också delade rasistiska bilder och förbjöd ett dussintal av de bilder han laddat upp mellan juni 2013 och oktober 2014.

This 'Putin as a gay clown' image is now illegal in Russia, so please do not share it, nope https://t.co/fsWFyqCihR https://t.co/qcX9BYZq97