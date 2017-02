Lotta Lundbergs flanör-text från Moskva översattes till ryska och publicerades av Inosmi.ru.

Ett dygn efter att SvD publicerade en text om dagens Ryssland hade den ryska statliga nyhetsbyrån översatt den till ryska. Ganska omgående satte trollen tänderna i texten och gjorde den till en del i det pågående cyberkriget.

Minns ni Lakritstrollet? På min tid var han en ondsint fan som jävlades med alla i tidningen Pellefant. Med tiden slätades han ut till en korkad kumpan till Filur, som utnyttjade honom hänsynslöst. Innan serietidningen lades ner 1992 hade alla leksakerna blivit snälla och gick på saftkalas.

Suzann Osten är således inte den enda i svensk historia som lyckats skrämma hysteriska föräldrar. Men nu var det inte om svensk barnacurling och förakt för gammal hederlig psykodynamik som detta skulle handla.

Det ska handla om troll.

En stat som kan annektera grannländers territorier utan större problem kan sno en flanör-text från SvD utan sanktioner.

Det är på Lakristrollet jag tänker när min text om Moskva, som publicerades i SvD i söndags, dyker upp i rysk version. På mindre än ett dygn har den statliga nyhetsbyrån som äger Russia Today översatt den till ryska.

Först blir jag smickrad. Får förstås inte betalt. En stat som kan annektera grannländers territorier utan större problem kan sno en flanör-text från SvD utan sanktioner.

När jag fått hjälp att stava mig igenom kommentarsfältet blir jag mer skärrad. Hur kan en jovialisk text om trottoarens botanik landa så fel?

Det är trollen, säger mitt expertråd. De sitter på trollfabrikerna under fiktiva konton och sprutar ut gemenheter och desinformation. Det är deras jobb. Det kallas cyberkrig. De har till uppgift att ta sig in in psykosfärer, de slagfält som en normalneurotisk ambivalent – även kallad Vanlig människa – har i huvudet.

De vill antingen skrämma skiten ur folk som inte håller linjen. Eller bara förvirra. Snurra till det totalt. Desinformera. Det är i första hand inte en bomb över huvudet vi ska frukta. Utan alla små minor vi tillåtit trollen att plantera i detsamma.

Sedan Putin kom till makten har 66 journalister mördats. Bara under 2014 lämnade 300 000 människor Ryssland. Det är den största flyttvågen sedan revolutionen 1917. Exilryssarna känner jag igen. Många har flyttat till Berlin. Så många att mitt bostadsområde i Berlin i folkmun har bytt namn från Charlottenburg till Charlottengrad.

Hur blir man ett troll?

Bra lön, kul gemenskap, lätta arbetsuppgifter, snabb befordran, mer och mer ansvar. Kreativitet så in i bängen – att hitta på smälek kan vara riktigt lustfyllt.

Okej, jag fattar. Men hur ser trollen ut?

Jag hamnar hos frissan och slår upp en tysk skvallertidning. I Sverige kallas den fortfarande damtidning. Och wow! Jag fattar ännu mer. Att jag inte tänkt på det förut.

Alltihop – från ”Så här blir du smal” och ”Om detta grälar kungafamiljen” till ”Så här mår popstjärnan egentligen” och ”Veckans horoskop” – är falska nyheter. Inte ett ord är sant. Tro mig, jag har provat såväl gurkor på ögonlocken som älskog när Jupiter går in i Skyttens tecken. Ha!

Blev jag skön? Nix. Var det skönt? Skojar du!

Så om jag vill känna igen ett troll kanske jag bara ska leta på damtidningsredaktionerna?

Producerat falska nyheter har man hållit på med där sedan långt innan Pellefant och Putin ens var påtänkta. Lite skvaller, värre är det inte. Det vet väl alla att det där bara är lögn.

Så fortsätter vi att rycka på axlarna.

Ju snabbare vi lär oss släta ut ondska desto fortare kan vi dricka saft med Putin – innan man lägger ner oss totalt.