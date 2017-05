Robin Wrights makthungriga Claire Underwood är skrämmande lik verklighetens president, skriver Lyra Koli. Foto: David Giesbrecht/Netflix

Sval och samlad ler Claire Underwood mot kameran. Till skillnad från sin burduse make utstrålar hon inte makthunger. Nej, nu när Robin Wright kliver fram ur Kevin Spaceys skugga är det som om ”House of cards” undertext lyfts fram i ljuset.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Claire Underwood mobbar eller hotar ingen explicit. Hon gråter på begravningar. Hon tar emot nyheten om en tragisk olycka med en outgrundlig allvarlig glimt i de stålgrå ögonen – är det oro, sorg eller tillfredsställelse? Gör det någon skillnad? Tittarna kan ändå se hur hjulen börjar snurra innanför den höga, bleka pannan.

Claire Underwood är varken känslolös eller känslosam, hennes känslor är helt enkelt oviktiga; det enda hon tänker på är hur hon kan använda det som har hänt för att ta sig fram.

Annons X

’House of cards’ sätter fingret på samhällspulsen på ett sätt som får ’American psychos’ spegling av 90-talets yuppiekultur att verka oskuldsfull.

Det som redan har hänt är aldrig viktigt i sig. Vad man känner för det är ännu mindre relevant. I perfekt synk med en samtid där KBT kommit att ersätta nästan alla andra terapiformer vägrar rollfigurerna i ”House of cards” att dröja vid någonting. Det är helt enkelt inte effektivt att älta känsloliv och historia om man vill göra tydliga framsteg. Efter att de har bevittnat en fruktansvärd scen via en videolänk i situationrummet frågar Tom Yates, författaren, Claire vad hon tänkte när hon såg det. ”Jag tänkte ingenting”, svarar hon. ”Eller jag tänkte: tänk inte.”

”House of cards” sätter fingret på samhällspulsen på ett sätt som får ”American psychos” spegling av 90-talets yuppiekultur att verka oskuldsfull. Åh, folk var så ytliga då, så absorberade av sina egna liv att Patrick Bateman öppet kunde bekänna att han ägnade sig åt ”murders and executions”, eftersom samtalspartnern ändå bara hörde ”mergers and acquisitions”. I ”House of cards” lyssnar däremot alla mycket noga på varandra. De har bannlyst det inre livet, men lägger varenda detalj av det yttre på minnet – för att kunna använda det mot andra i framtiden.

Att bli USA:s president är den symboliska slutpunkten för den hunger som driver alla i dag: självförverkligande.

Det är inte begäret till makt som har drivit makarna Underwood till Vita huset. Makt kan man lika gärna skaffa sig i det fördolda, genom att kontrollera kapital snarare än en administration. Att bli USA:s president är snarare den symboliska slutpunkten för den hunger som driver alla i dag: självförverkligande. När Claire Underwood äntligen får lägga handen på Bibeln och svära presidenteden känner man som tittare ingen skräckblandad sorg över att få se ett sådant monster i Vita huset. Snarare ryser man av en obehaglig igenkänning.

Hon och Frank har aldrig försökt vara goda människor; de har gjort vad som helst för att nå hela vägen, förverkliga sina drömmar, leva upp till sin fulla potential. Enligt vår tids logik har de med andra ord verkligen förtjänat att lyckas. Visst använder de utpressning och våld, men i femte säsongen blir det uppenbart att de framför allt tar sig fram genom att spela på andras hunger.

Det här är inte berättelsen om korruptionen av ett fåtal, utan av hela samhället. Alla vill ju ha samma sak. Sitt eget namn framför de andras.

”House of cards”, säsong 5, har premiär den 30 maj på Netflix.