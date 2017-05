Rysk-saudisk uppgörelse höjer oljepriset

Ryssland och Saudiarabien är eniga om att förlänga begränsningar för oljeproduktionen till mars 2018. Arkivbild. Foto: Hasan Jamali AP/TT

Världsmarknadspriset på råolja lyfter sedan energiministrarna från världens två största oljeproducenter, Ryssland och Saudiarabien, gjort upp om fortsatta produktionsbegränsningar fram till mars nästa år.

En tidigare uppgörelse om produktionsbegränsningar mellan Ryssland och oljekartellen Opec, med saudierna som ledande aktör, löper ut i juni.

Priset på ett terminskontrakt för leverans av Brentolja nästa månad lyfter 81 cent per fat till 51:65 dollar per fat. Det kan jämföras med bottennappet för oljepriset från början av maj på 48 dollar per fat.

Beskedet om en uppgörelse om fortsatta produktionsbegränsningar kom i ett gemensamt uttalande från Rysslands energiminister Aleksandr Novak och hans saudiske kollega Khalid al-Falih efter ett möte i Peking.

Oljekartellen Opec fattar formellt beslut om produktionsvolymer på ett möte i slutet av maj.