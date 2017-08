Rysk jätteubåt på väg ut ur Östersjön

Här syns robotkryssaren Peter den store passera Stora bält i samma veva som Dmitrij Donskoj. Totalt deltog 50 ytstridsfartyg och ubåtar i paraden på flottans dag, tillsammans med mer än 40 flygplan och helikoptrar.

”För första gången i Rysslands moderna historia kommer presidenten överse huvudflottparaden”, stod det i ett pressmeddelande från Kreml inför paraden, enligt nyhetsbyrån Tass.

På plats fanns även nyare krigsfartyg som robotkryssaren Marskalk Ustinov, landstigningsfartyget Ivan Gren, fregatten Amiral Makarov och ubåtarna Velikij Novgorod samt Vladikavkaz, uppger Tass.

Russian navy "Dmitry Donskoy" goes from Severomorsk to Kronstadt. Just watch reaction from Baltics on arrival. Sub… https://t.co/xoiZfSCQuc