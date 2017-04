Rysk atomubåt på väg till Östersjön: ”Väcker oro”

En rysk ubåt i Akula-klassen, kallad Typhoon av Nato. Den 172 meter långa atomubåten ”Dmitry Donskoy” är den enda ubåten i klassen som fortfarande är i drift. Den ska nu in i Östersjön. Foto: Wikimedia Commons

I sommar kommer världens största ubåt, som i dag används som en testplattform för ballistiska missiler, skickas till Kronstadt utanför S:t Petersburg för att delta i en parad för marina farkoster, skriver The Barents Observer. Den 172 meter långa atomubåten ”Dmitry Donskoy” (TK-208) är den enda ubåten kvar i sitt slag som fortfarande är i drift. Enligt tidningen, som refererar till ryska Izvestia väntar den ryska flottan på att president Vladimir Putin ska godkänna färden. Paraden äger rum i slutet av juli.

”Dmitry Donskoy” är baserad vid staden Severodvinsk kust i Vita havet. För att nå S:t Petersburg behöver den gigantiska farkosten ta vägen över Barents hav till Nordsjön och färdas längs med den norska kusten, via Danmark och Sverige in i Östersjön för att slutligen nå Finska viken. Om resan blir av kommer det att vara den första gången i historien som en atomubåt av den storleken seglar in i Östersjön.

Att en nästan 40 år gammal atomubåt med två stora reaktorer ombord ska segla in i Östersjön väcker oro, enligt kärnfysikern Nils Bøhmer.

– Nordiska myndigheter måste se till att den exakta tidpunkten för resan meddelas så att beredskap kan sättas på plats. Det är också nödvändigt med en försäkran om att det inte finns några kärnvapen ombord, säger han till tidningen.

På grund av vattendjupet under Öresundsbron behöver atomubåten komma upp till ytan vid den passagen, skriver The Barents Observer.