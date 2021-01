Rymningar från slutna ungdomsvårdshem har mer än fördubblats under det senaste året. Statens institutionsstyrelse (Sis) noterade 25 så kallade avvikelser under 2020, jämfört med elva under 2019, rapporterar Dagens Juridik.

På slutna ungdomsvårdshem finns ungdomar mellan 15 och 17 år som har dömts för allvarliga brott.