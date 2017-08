Rymdäventyr tar form i Boden

Fakta: "Alone in space"

Regi: Ted Kjellsson, som debuterar som långfilmsregissör. Har tidigare regisserat tv-serien ”Skrotarna” för Barnkanalen, samt dokumentären ”Alla bara försvinner” och kortfilmen ”Tompta Gudh”. Kjellsson är även utbildad scenograf.

Manus: Henrik Ståhl, som 2012 blev ombedd att skriva en science fiction-pjäs till Profilteatern i Umeå. Berättelsen blev sedan grunden för filmmanuset till "Alone in space". Ståhl är skådespelare, dramatiker och författare kanske mest känd från svensk barn-tv. Exempelvis "Supersnällasilversara och Stålhenrik”. Han var också med i 2009 års julkalender ”Superhjältejul” och spelade Povel Ramel i ”Monica Z”.

"Alone in space" produceras av bolaget Nice Drama AB, som tidigare arbetat med ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”, samt tv-serierna ”Midnattssol” och ”Tjockare än vatten”. Filmen spelas in på olika platser kring Boden, med hjälp av pengar från Filmpool Nord och samproduceras även med Chimney, Dagsljus och Ljudbang, samt med stöd från Svenska Filminstitutet.

Filmen får premiär under höstlovet 2018