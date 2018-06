Den 24 oktober 1934 steg en kufisk och kompakt liten dam, gjuten i ett enda grått stycke, triumferande i land i New Yorks hamn tillsammans med sin livspartner, sekreterare, kokerska och allt i allo Alice B Toklas. När den amerikanska avantgardepoeten, konstsamlaren och salongsvärdinnan hade flyttat till Paris 30 år tidigare hade hon lovat sig själv att inte återvända till sitt hemland förrän hon var "ett riktigt lejon en riktig celebritet" – och det var just som en sådan hon togs emot. Journalister, fotografer och autografjägare flockades runt henne som om det vore USA:s förlorade dotter som hade återvänt (eller kanske snarare mormor, hon hade redan hunnit fylla 60). I bilen på väg till hotellet såg det självutnämnda geniet sitt namn blinka i stora bokstäver från en elektrisk skylt på Times Square: "Gertrude Stein has arrived".