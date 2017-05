Rykten om att Ford sparkar vd:n

Fords vd Mark Fields kommer att få sparken under måndagen, uppger finanstidningen Forbes. Foto: Mary Altaffer/AP/TT

Ford kommer att sparka bolagets vd Mark Fields under måndagen, enligt finanstidningen Forbes. På morgonen rapporterar även nyhetsbyrån AP och The New York Times om det påstådda avskedandet.

Enligt Forbes uppgifter ersätts Fields av James Hackett, som i dag är chef för Fords avdelning för Smart mobility.

Även Fords chef för Europa, Mellanöstern och Afrika, James Farley, kommer att få tyngre uppgifter, enligt Forbes, som uppger att nyheten kommer att presenteras senare under dagen.

Fords ledning svarar att man inte kommenterar rykten.

Fordaktien har varit utsatt för hårt tryck den senaste tiden. Sedan Mark Fields tog över vd-stolen för knappt tre år sedan har börskursen backat närmare 40 procent, enligt Autonews.