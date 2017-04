Rykten i Washington: Har Trump tröttnat på Bannon?

Vita husets chefsstrateg Steve Bannon. Arkivbild. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Efter rapporter om interna strider i Vita huset mellan Bannon och framför allt Donald Trumps svärson Jared Kushner frågade tidningen New York Post Trump om han fortfarande har förtroende för Bannon.

– Jag gillar Steve, men kom ihåg att han kom in min kampanj mycket sent, säger Trump och påminner om att Bannon klev in hans presidentvalskampanj först i augusti, sedan Trump säkrat posten som Republikanernas presidentkandidat.

– Jag hade redan slagit alla senatorer och alla guvernörer, och jag kände inte Steve. Jag är min egen strateg och det var liksom inte så att jag skulle ändra på det, säger Trump till tidningen.

Bannon har setts som arkitekten bakom flera av Trumps kontroversiella förslag, som inresestoppet. Men i slutet av februari började Bannon bli lite för stor för Trumps smak. Han prydde bland annat omslaget på tidskriften Time med rubriken "Den store manipulatören", skriver nyhetskanalen CNN , som drar slutsatsen att Trump nu riktar en varning till Bannon att rätta in sig i ledet eller ge sig av.

Bannon var tidigare chef för nyhetssajten Breitbart News, som beskrivits som en plattform för de högerextrema så kallade alt-right-rörelserna.