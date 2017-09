Ryanairs vd: Norwegian på väg att få slut på pengar

Foto: Johan Nilsson/TT

O'Leary har i slutet av förra veckan sagt till Travel Weekly att Norwegian är på väg att få slut på pengar och att bolaget kommer att gå under ("will go") inom loppet av fyra eller fem månader. Enligt Ryanair-vd:n är det en "öppen hemlighet bland flygbolag" att Norwegian och brittiska Monarch möjligen inte överlever de kommande vintern.

– Norwegian har stora flygorder som det inte har medel att betala för, säger Michael O'Leary, som under åren har gjort sig känd genom flera uppseendeväckande uttalanden.

Norwegians kommunikationschef Lasse Sandaker-Nielsen säger i ett mejl till tidningen Dagens Näringsliv att O'Learys nya uttalanden är "nonsens". Trots detta faller Norwegian i Oslo: vid 11.20-tiden var aktien ned 4,5 procent.

