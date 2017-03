Todd Rundgren. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Den amerikanske artisten och producenten Todd Rundgren har parat ihop sig med en rad välkända gästartister – bland annat Robyn – på sitt kommande album "White knight", skriver Billboard.

Förutom den svenska artisten hörs även Trent Reznor, Daryl Hall, Donald Fagen, Joe Walsh och Joe Satriani på skivan, som släpps den 12 maj.

"That could have been me", spåret där Robyn gästar, har släppts som albumets första singel.