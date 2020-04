Rumänien bröt samman – men tog revansch i kriget

Fråga: För ett par månader sedan besvarade jag en fråga om Serbiens öde i första världskriget. Nu har jag fått en fråga om ett annat land som sällan dyker upp i våra historieböcker när kriget kommer på tal. Hur gick det för Rumänien? Det landet deltog ju också i konflikten, men i Sverige hör man nästan aldrig talas om någon rumänsk front.

Dick Harrison: En kraftigt bidragande orsak till att rumänerna valde att gå in i kriget på Storbritanniens, Frankrikes och Rysslands sida var att det gick mycket bra för ryssarna under sommaren 1916. Under den så kallade Brusilovoffensiven sköt ryssarna fronten mot Österrike-Ungern långt västerut. Sporrad av de ryska framgångarna gick Rumänien den 27 augusti 1916 med i kriget. Det handlade om ren och skär opportunism. Eftersom Österrike-Ungern befann sig under hård press var tillfället, föreföll det, väl valt för att utvidga Rumäniens territorium genom att erövra Transsylvanien.