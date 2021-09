Rubensson tvingas till bekant kompromiss

Under flera år var Elin Rubensson fotbollslandslagets alltiallo, den som hoppade in där det bäst behövdes. Inte sällan innebar det att hon fick nöja sig med att ta hand om exempelvis en ytterbacksplats. Men under Peter Gerhardssons första år som förbundskapten fick hon till slut den position i startelvan hon helst ville ha: som central mittfältare.

– Det är först nu jag känner att jag är där jag vill vara, sade Rubensson i en intervju inför VM 2019.